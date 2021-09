Literarische Spaziergänge am Tegernsee

Thomas Mann war oft am Tegernsee, erwähnte Kreuth sogar in seinem berühmten Roman "Die Buddebrooks". Ludwig Ganghofer ging am Tegernsee "zum jagern" und auch die erfolgreichste Romanschriftstellerin ihrer Zeit, Hedwig Courths-Mahler, zog 1933 von Berlin an den Tegernsee. Das und noch viel mehr ist bei den Tegernseer LiteraTouren zu entdecken.

Zwölf literarische Spaziergänge

Die verschiedenen Routen sind zwischen 0,2 und 13,8 Kilometern lang. Sie sind in fünf Minuten oder in ca. vier Stunden zu erwandern. Angeboten werden etwa "Gmunder Originale", die "Brüder Ganghofer", es gibt einen Grete-Weil-Spaziergang und Unglaubliches bei den "Tegernseer Sagen".

Tegernsee – der ThinkTank Bayerns

Die zwölf Tegernseer LiteraTouren wollen Literatur am Ursprung sichtbar machen, so Projektleiter Klaus Wolf, der an der Universität Augsburg Bayerische Literaturgeschichte lehrt. Bereits im Mittelalter sei das Kloster Tegernsee der ThinkTank, die Denkfabrik, Bayerns gewesen, so Wolf. Eines der ältesten Liebesgedichte in deutscher Sprache, vielleicht sogar das älteste, wurde hier aufgeschrieben. Der Autor ist unbekannt.