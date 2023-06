Limeseum in Wittelshofen feiert internationalen Welterbetag

Eine ganze Kohorte römischer Soldaten steht mitten im Landkreis Ansbach, authentisch ausgerüstet mit Panzer, Schild und Lanze, und exerziert, es geht um gemeinsames Waffentraining und Einzelkampfübungen. Es wird hart gekämpft, aber Blut fließt natürlich nicht. Hinter den Darstellern steckt eine Gruppe ehrenamtlicher, privater Römerenthusiasten, die geschichtliche Ereignisse auf möglichst authentische Art und Weise inszenieren. In verschiedenen Programmpunkten spielt die römische Kohorte das damalige Leben im Castell Ruffenhofen nach.

Das ist nur einer der Programmpunkte, die das sogenannte Limeseum in Wittelshofen seinen Besuchern am heutigen internationalen UNESCO-Welterbetag präsentiert. Sie informieren auch über römische Medizin und Wundversorgung, denn jedes Castell – so auch Ruffenhofen – hatte ein Lazarett. Ähnliches wird am 5. und 6. August wieder zu besichtigen sein. Hintergrund ist der "Limesmarsch 2023".

Führungen im Limeseum

Das Leben und der Alltag am Limes in der Zeit der Römer sind Thema des 2012 erbauten Limeseums im Römerpark Ruffenhofen (Lkr. Ansbach). In dem kreisrunden Bau erfahren Interessierte mehr über den Limes in Mittelfranken. Das etwa 1.000 Quadratmeter große Museum ist Teil des Römerparks Ruffenhofen und informiert über römisches Leben und moderne Methoden der Archäologie. Kernstück ist ein virtueller Rundgang durch das Römerkastell und das zugehörige Lagerdorf.

Von den rund vier Millionen Kosten für das Projekt finanzierte der Bund mehr als die Hälfte aus dem "Sonderprogramm UNESCO Welterbestätten". Auch der Freistaat Bayern übernahm einen großen Teil der Kosten. Weitere Zuschüsse gab es von anderen bayerischen und mittelfränkischen Behörden und Institutionen. Als Teil des römischen Grenzsystems gehört der Römerpark Ruffenhofen zum UNESCO-Welterbe Limes.