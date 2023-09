Letzte Ruhe unter Rebstöcken: Der Friedweinberg in Nordheim

Unter der Vogelsburg, direkt an der Mainschleife, umgeben von Weinbergen: Die Umgebung könnte idyllischer nicht sein. Gleich neben dem Neuen Friedhof in Nordheim am Main liegt der erste Friedweinberg Deutschlands - auf einem ehemals genutztem Weinberg. Unter knapp 200 Rebstöcken können seit Dezember 2018 biologisch abbaubare Urnen bestattet werden. Wolfgang Becker spaziert an einem sonnigen Nachmittag über die Anlage, der 74-Jährige und seine Frau könnten sich gut vorstellen, später einmal ihre letzte Ruhe zwischen Weinbergen zu finden.

Friedweinberg: Verbindung zur Region und zu den Menschen

Der pensionierte Bundeswehroffizier stammt ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, wohnt seit vielen Jahren im Allgäu. Doch vor 30 Jahren macht er mit dem Auto zufällig Halt im unterfränkischen Volkach, verliebt sich auf Anhieb in die Region und hat mittlerweile einen Zweitwohnsitz hier. Die Liebe zum Wein und die Freundschaft zu ansässigen Winzern, beides spielt bei der Entscheidung für den Friedweinberg eine wichtige Rolle: "Über diese feste Freundschaft, durch die Mitarbeit im Weinberg ist auch die Liebe zum Wein entstanden. Von daher hat mich diese Idee des Friedweinbergs begeistert. Das könnte ich mir durchaus vorstellen", sagt Wolfgang Becker.

Über 180 Urnenstellen belegt

Und so gehe es vielen, die alternative Bestattungsform sei seit der Einweihung sehr gut angenommen worden, sagt Nordheims Bürgermeisterin Sibylle Säger (CSU/FB): "Wir haben viele Touristen, die hier in der Weinbaugemeinde in der Mainschleifenregion Urlaub machen. Und da liegt es nahe, dass man Wein trinkt, die Weinberge auch bewandert. Der Friedweinberg ist bei den Einheimischen und auch bei den Gästen sehr beliebt, weil sie diese Verbindung nach Nordheim zum Wein haben." In den vergangenen fünf Jahren sind im Nordheimer Friedweinberg über 80 Urnen bestattet, weitere 100 Liegeplätze sind von Personen aus ganz Deutschland reserviert worden. Bundesweit gibt es lediglich zwei weitere Friedweinberge, beide befinden sich in Rheinland-Pfalz.