Leise rieselt der Schnee: Schneekugeln aus Neugablonz

Ayla Esen nimmt den kleinen, grünen Plastik-Wald aus einer Kiste, zieht ihn mit der Unterseite zweimal über eine Rolle mit Kleber und setzt ihn vorsichtig auf den Schneekugel-Boden. Dann klebt sie Rotkäppchen und den bösen Wolf davor. Exakt muss alles sitzen. Hektik ist in der Schneekugelwerkstatt in Neugablonz fehl am Platz. "Wenn man zittert und das Motiv schief wird, schaut das in der Schneekugel nicht gut aus", sagt die Mitarbeiterin des Schneekugelherstellers Walter & Prediger. "Da braucht man eine ruhige Hand."

Das meiste ist Handarbeit

Vorsichtig stülpt Ayla Esen die transparente Haube über Rotkäppchen und den Wolf und klebt sie fest. Neben ihr tunkt Christiane Albrecht ihren Pinsel in rote Farbe. Konzentriert bemalt die Kollegin einen nur daumennagelgroßen Plastik-Weihnachtsmann auf seinem Schlitten für eine andere Schneekugel-Variante. Das meiste hier ist Handarbeit.

Auch wenn Christiane Albrecht schon unzählige Motive bemalt hat – ihr macht die Arbeit mit den Schneekugeln immer noch Spaß. Um diese Jahreszeit bemalt sie am liebsten Weihnachtsmotive. "Weil mir dann das Weihnachtsfest einfällt", sagt die Mitarbeiterin, "und dass vielleicht irgendein Kind Spaß hat, wenn es die Schneekugeln schüttelt und es drinnen toll schneit."

Vom Christkind bis zum Braunkohlebagger

Weihnachtsmänner, Engelchen, das Christkind, Märchengestalten - all die Figuren stehen in den Kugeln von Walter & Prediger im Schneegestöber. Als Souvenirs schneit es um berühmte Bauten wie das Schloss Neuschwanstein oder das Atomium in Brüssel. Als Werbegeschenke gab es neben unzähligen Firmenlogos und Produkten aber auch schon eine Riesenkugel mit dem A380 oder einen Braunkohlebagger im Schneegestöber. Der Phantasie seien kaum Grenzen gesetzt, sagt Firmenchef Hans Walter.

Es schneit auch Nudeln, Spielkarten oder Blattgold

"Wir machen eigentlich alles, was man in eine Schneekugel reinbringen kann", erzählt er, "das ist unglaublich vielfältig." Und so schneit es in den Kugeln von Walter & Prediger nicht nur Schnee, sondern auch Nudeln, Briefe, Buchstaben, bunte Bälle, Geldscheine, Glitzer, Spielkarten oder in einem Fall sogar Blattgold.