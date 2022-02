Leere Innenstadt - Was wird aus der Münchner Fußgängerzone?

Verein der Händler blickt positiv in die Zukunft

Egal ob Obsthändler, großes Kaufhaus oder Tabakhändler Fischer - hört man sich hier so um, so hoffen viele darauf, dass es bald besser wird. Große Pläne haben viele, um die Kundschaft wieder vom Computer in die Stadt zu locken, doch darüber will kaum ein Händler reden.

Einer der sehr positiv in die Zukunft blickt, ist jemand der zufällig genau heißt wie der Tabakhändler. Der andere Wolfgang Fischer ist Geschäftsführer von CityPartner, einem Verein, in dem sich rund 200 Münchner Innenstadthändler zusammengeschlossen haben.

Wandel in der Innenstadt habe vor Corona begonnen

Zwar sehe man in der Münchner Innenstadt einige leere Filialläden, so der CityPartner Fischer, doch dieser Wandel sei schon vor Corona bemerkbar gewesen und durch den Onlinehandel bedingt gewesen. Die Pandemie habe diese Veränderung beschleunigt.

Münchner Fußgängerzone hat Standortvorteile

Trotzdem habe die Münchner Innenstadt ein paar Standortvorteile, die andere Innenstädte nicht hätten, ist sich Fischer sicher. Zum einen sei das die hohe Kaufkraft sowohl in der Stadt als auch im Umland. Zudem ziehen laut Fischer die großen Münchner Traditionshäuser, wie Hirmer, Dallmayr, Sport Schuster, Kustermann oder Konen Kundschaft in die Stadt. Als drittes nennt er die Gastronomie und den Viktualienmarkt. Außerdem sei praktisch alles zu Fuß erreichbar.

Wenn sich durch die freiwerdenden Filialgeschäfte neue Möglichkeiten ergäben, könnte die Stadt sogar noch attraktiver werden als vor Corona, ist sich Wolfgang Fischer sicher. Als Beispiel nennt Fischer die Entscheidung von Lego in der Münchner Innenstadt Deutschlands größten Legostore zu eröffnen. Auch siedelten sich immer öfter Anbieter von Elektromobilität in der Fußgängerzone an.

Shopping - mehr als nur ein Klick

Dass der eingetretene Wandel sehr positive Seiten hat, dieser Meinung ist auch Clemens Baumgärtner, Wirtschaftsreferent der Stadt München. Als Wirtschaftsreferent ist er qua Amt zwar so etwas wie der Chefoptimist einer Stadt. Doch ganz vom Tisch zu weisen ist seine Behauptung nicht, wenn er sagt, dass "Einkaufen" mehr sei, als nur vom iPad aus etwas bei einem Versandhändler zu bestellen. Der Mensch wolle ein Erlebnis und das biete die Münchner Innenstadt mit ihrer Vielfalt, so Baumgärtner.

Auch könne man das Flair der Münchner Altstadt in keinem Outlet der Welt nachbauen. Es habe eben was, meint Baumgärtner, wenn man nach dem Einkaufen ins Bratwurstglöckerl, ein Sternelokal oder in die Oper gehen könne. Diesen Standortvorteil habe kein Outlet und keine Mall der Welt.

Weltkonzerne siedeln sich an

Zudem, so Baumgärtner, werde die Attraktivität der Innenstadt auch durch die neuen Entwicklungen bewiesen. Als Beispiel nennt er die Alte Akademie in der Fußgängerzone. Dort wird bald ein Pharmakonzern einziehen.

Ein paar Häuser weiter, am Karlstor, wo früher Karstadt-Sport war, mietet sich die Max-Planck-Gesellschaft ein. Zudem kommen in unmittelbarer Nachbarschaft die Tech-Konzerne Google und Apple. All das bringe Kaufkraft in die Stadt, ist sich der städtische Wirtschaftsreferent sicher.

Corona-Pandemie bleibt Dreh- und Angelpunkt

Das sieht auch CityPartner-Geschäftsführer Wolfgang Fischer so. Erste Anzeichen seien wieder leicht steigende Ladenmieten. Allerdings, damit die Münchner Innenstadt von ihrem Wandel profitieren könne, müssten die Corona-Restriktionen bald aufgehoben werden. Er hofft deswegen auf ein warmes Frühjahr, verbunden mit einem schönen Sommer.

Auch Tabakhändler Fischer blickt vor seinem Geschäft hoffnungsvoll in die Zukunft, denn als Kaufmann müsse man immer hoffnungsvoll sein, sagt er und geht in seinen Laden - Kundschaft wartet.