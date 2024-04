Lebensgefahr: Münchner Lokal wegen Stromschlägen geschlossen

Schon öfter hatte es in dem Wirtshaus im Münchner Stadtteil Au Stromausfälle in der Küche gegeben. Doch dabei ist es am vergangenen Wochenende nicht geblieben. Mitarbeiter hätten "teils massive Stromschläge" abbekommen. Das berichtet der Gastronom Harald Bernkopf.

Massive Stromschläge: Wirt zieht Reißleine

Die betroffenen Mitarbeiter hätten kurzzeitig unter Muskelkrämpfen und Lähmungserscheinungen gelitten und entsprechend unter Schock gestanden. Dann habe die Freigabe des Gases für den Kochbetrieb nicht mehr ausgelöst. Der Wirt hat darauf die Reißleine gezogen: Man könne den Küchenbetrieb erst wieder aufnehmen, wenn von fachkundiger Stelle eine Freigabe vorliege.

Bis auf Weiteres geschlossen

Harald Bernkopf hatte das Lokal erst er zwei Jahren übernommen und unter neuem Namen eröffnet. Für das Preis-Leistungs-Verhältnis wurde es vom Guide Michelin ausgezeichnet. Jetzt, so steht es auf der Homepage, bleibe das Wirtshaus bis auf Weiteres geschlossen.