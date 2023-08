Landtagswahl: Welche Parteien dabei sind und wo sie antreten

Neben den sechs derzeit im Landtag vertretenen Parteien (CSU, Grüne, Freie Wähler, AfD, SPD und FDP) können Wähler und Wählerinnen bei der Landtagswahl 2023 in Bayern ihr Kreuz bei neun weiteren Parteien machen. Von diesen neun treten Die Linke, die Bayernpartei, die ÖDP und dieBasis in allen sieben bayerischen Regierungsbezirken an. Die PARTEI, die PdH, die Tierschutzpartei, die V-Partei³ und Volt sind nicht überall wählbar.

Von den Parteien, die Wahlvorschläge einbringen durften, sind – aus unterschiedlichen Gründen – die APPD, Die Franken, die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung und Die Neue Mitte nicht mehr dabei. Sie haben die Möglichkeit, Einspruch zu erheben, über den am 17. August entscheiden wird.

Übersicht der Parteien und wo die antreten