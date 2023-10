Landtagswahl: So hat Dachau gewählt

Wahlbeteiligung im Stimmkreis Dachau bei 76,6 Prozent.

Bei der Landtagswahl 2023 waren im Stimmkreis Dachau 105.132 Menschen wahlberechtigt. Von diesen gingen am Sonntag 80.070 zur Urne. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 76,6 Prozent, einer Veränderung von -1 Prozentpunkten im Vergleich zur Landtagswahl 2018. Die Wahlbeteiligung in Dachau liegt +4,2 Prozentpunkte über der durchschnittlichen Wahlbeteiligung in Bayern.

