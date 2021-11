Mehrere Verletzte und Festnahmen nach Familienstreit

In Ergoldsbach im Kreis Landshut ist der Streit zwischen zwei Familien eskaliert. Es kam zu einer größeren Schlägerei. Laut Polizei schwelte der Ärger zwischen den Familien offenbar schon länger.

Treffen und Schlägerei im Gewerbegebiet

Mitglieder beider Seiten hatten sich am Samstagnachmittag in einem Gewerbegebiet in Jellenkofen bei Ergoldsbach getroffen, so die Polizei. Hier gingen sie aufeinander los. Beim Kampf kamen verschiedene Schlagwerkzeuge zum Einsatz. Mehrere Beteiligte wurden verletzt.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Landshut und Rottenburg haben schließlich drei verdächtige Männer im Alter zwischen 33 und 50 Jahren aus dem Landkreis Landshut vorläufig festgenommen. Sie wurden am Sonntag wieder entlassen.

Ermittlungen gegen Familienmitglieder laufen

Die Staatsanwaltschaft Landshut und die Kriminalpolizeiinspektion Landshut ermitteln in dem Fall. Bisherigen Erkenntnissen zufolge besteht der Verdacht von mehreren Fällen der gefährlichen Körperverletzung.