Zwei Pfaue sterben bei zwei Unfällen im Landkreis Donau-Ries

Den Autofahrern ist nichts passiert, aber die beiden Pfaue sind tot, überfahren in Gansheim, einem Ortsteil der Gemeinde Marxheim im Landkreis Donau-Ries. Laut Polizei ist folgendes passiert:

Am 22. März gegen 19 Uhr fuhr eine 58-Jährige mit ihren Auto von Gansheim in Richtung Burgmannshofen. Auf Höhe der Boschenmühle überquerten zwei Pfaue die Kreisstraße. Die Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen und stieß mit einem der Tiere zusammen, es starb. Die Frau hielt am Straßenrand an. Daraufhin kam ein 38-jähriger Autofahrer und erfasste den anderen Pfau.

Der Besitzer der Pfaue hatte einen Erlebnisbauernhof

Der Besitzer der Tiere ist laut Polizei der ehemalige Betreiber eines Erlebnisbauernhofes. Er hat sich um die Entsorgung der Tiere gekümmert und um die Schadensregulierung mit den beiden Autofahrern. Warum die Tiere weglaufen sind, ist nicht bekannt. Der Sachschaden an beiden Autos beläuft sich jeweils auf ca. 1000.- Euro.