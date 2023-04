KZ Pocking: Ausgrabungsfunde geben Einblick ins Lagerleben

Im vergangenen Jahr haben Archäologen zwischen Pocking und Kirchham nach den Überresten eines KZ-Außenlagers gegraben - im Vorfeld des A94-Neubaus. Jetzt haben die Experten ihre Ergebnisse und Funde vorgestellt.

Teil der Pockinger Geschichte

Das Lager konnte erstmals genau lokalisiert werden. Damit ist das Konzentrationslager (KZ) nun Teil des bayerischen Denkmalatlas. "Es ist ein Teil der Pockinger Geschichte. Den dürfen wir nicht ausklammern. Dass man sich hier damit auseinandersetzt, ist wichtig“, sagte Mathias Pfeil, Leiter des Landesamts für Denkmalpflege. Er freute sich vor allem darüber, dass mehr als 100 interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Pocking zur Präsentation der Ergebnisse gekommen waren.

Unterirdisch verlegter Stacheldraht hinderte Häftlinge an Flucht

Die Archäologen haben auf den heute landwirtschaftlich genutzten Flächen unter anderem Mauerreste, Wasserleitungen und die nördliche Umzäunung freigelegt. Ein 50 Meter langer, unterirdisch verlegter Stacheldrahtzaun sollte Gefangene abhalten, sich aus dem Lager herauszugraben. An einem Stück Draht fanden die Wissenschaftler auch Stoffreste. Darüber hinaus gruben sie Tausende Fundstücke aus, die heute 70 Kisten füllen.

Jedes einzelne gibt einen kleinen Einblick in das Lagerleben von Tätern und Opfern. So zum Beispiel ein Zigaretten-Etui, in das Verzierungen und der Name Tasia, die Kurzform von Anastasia, in kyrillischen Buchstaben eingeritzt wurden. Es gehörte vermutlich einem russischen Kriegsgefangenen. Nazi-Orden und etliche Flaschen zeigen, was die Wachmänner getrunken haben: unter anderem Bier aus Brauereien von Rotthalmünster bis Passau. Ungarische Uniformknöpfe sind ein Beleg dafür, dass Wachmannschaften aus Ungarn im KZ Pocking eingesetzt waren.