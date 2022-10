Verteidigungsministerin warnt vor Krisen-Rhetorik von Rechts

Bei ihrem Besuch der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg rief Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Freitag (28.10.) dazu auf, die Demokratie nicht infrage zu stellen.

Viele Menschen suchten in schwierigen Zeiten wie diesen nach einfachen Antworten zu komplexen Fragen, so Lambrecht. Man erlebe zunehmend, wie "oftmals am rechten Rand versucht wird, mit vermeintlich einfachen Antworten solche Menschen zu fangen", so Lambrecht.

Lesen Sie auch: 75 Jahre KZ-Gedenkstätte Flossenbürg

"Abgründe des Menschlichen"

Die im Konzentrationslager Flossenbürg von den Nazis verübten Greuel zeigen laut Lambrecht deutlich, was passiert, wenn Meinungsfreiheit, Opposition und demokratische Werte nicht mehr gelebt werden können: "Abgründe des Menschlichen, des Moralischen tun sich auf, wenn man die Geschichte wahrnimmt, wenn man die Schicksale beschrieben bekommt, die Bedingungen, unter denen die Menschen hier gelitten haben, gestorben sind, ermordet wurden."

Deshalb sei es wichtig, daran zu erinnern, erklärte Lambrecht. Man müsse aber auch "die Verantwortung annehmen, dass so etwas nie wieder geschieht". Prävention sei wichtig, betonte die Verteidigungsministerin und lobte die KZ-Gedenkstätte für ihre Arbeit in der politischen Bildung, gerade für junge Leute.

Kranz an Gedenkstein niedergelegt

Gedenkstättenleiter Jörk Skriebeleit führte Lambrecht über das Gelände. An einem Gedenkstein, den die örtliche SPD vor vielen Jahren aufgestellt hatte, legte die Ministerin einen Kranz nieder - auch um an Sozialdemokraten wie Kurt Schumacher zu erinnern, die in Flossenbürg ermordet wurden.