Schneefall: Kurzer Wintereinbruch im Allgäu

Einige Skigebiete haben nach wie vor geöffnet – und ordentlich Schnee: Am Fellhorn sind es 161 Zentimeter auf dem Berg, in Oberjoch 60 Zentimeter. Die Saison an Fellhorn und Kanzelwand läuft voraussichtlich bis Mitte/Ende April.

Die Lage auf den Straßen im Allgäu ist ruhig und überschaubar, Unfälle wegen Glätte oder Schnee hat es laut Polizei zuletzt keine gegeben. Dafür ist die Lawinengefahr oberhalb von 2.000 Meter in den Allgäuer Alpen erheblich, also Lawinenwarnstufe 3.

Neuschnee kann sich von selbst lösen

Der Neuschnee vom Mittwoch kann sich laut Lawinenwarndienst besonders mit Sonneneinstrahlung aus sehr steilem Gelände als mittelgroße Lockerschneelawine von selbst lösen oder von Wintersportlern losgetreten werden. Dort, wo der Schnee durch den Wind gebunden ist, könne er zudem als mittlere Schneebrettlawine vom Einzelnen ausgelöst werden, heißt es beim Lawinenwarndienst. Zudem sei an steilen, glatten Wiesenhängen die Selbstauslösung von mittelgroßen Gleitschneelawinen möglich, so der Bericht. Unterhalb von 2.000 Meter herrscht hingegen weiter eine mäßige Lawinengefahr, Warnstufe 2.

Bald wieder frühlingshaftes Wetter

Das Gastspiel des Winters dürfte aber nur ein kurzes sein – schon morgen ist wieder mit frühlingshaftem Wetter zu rechnen, lediglich in Lagen ab 1.500 Metern wird es unter null Grad bleiben. Und auch am Samstag wird im Allgäu Sonne erwartet.