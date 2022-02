Papst-Kritik: So reagieren die Leute in Marktl und Altötting

Das Missbrauchsgutachten der Erzdiözese München-Freising belastet auch den emeritierten Papst Benedikt XVI., der als Joseph Ratzinger in Marktl am Inn geboren wurde. Sein Geburtshaus ist das touristische Highlight des Dorfes - direkt am "Papst Benedikt XVI. Platz" mit einer von ihm geweihten Goldsteele. Benedikts Porträt blickt vom Heimatmuseum herab, ebenso von den Aushängen der örtlichen Tourismusinformation und dem Schild an seiner Taufkirche.

Was halten die Menschen hier in Marktl von der Kritik am Papst?

Menschen in Marktl sind betroffen

Es sei eine schwierige Situation, meint ein junger Mann. Ein anderer erklärt, dass die Kirche ganz andere Probleme als Benedikt habe, der zufällig mal hier gewohnt habe. Andere Menschen sprechen direkt darüber, wie schrecklich sie den Kindesmissbrauch finden. Aus der Kirche austreten will deshalb aber keiner derjenigen, mit denen wir sprechen. Es gäbe ja auch gute Leute in der Kirche und man könne nicht alle in einen Topf werfen, heißt es.

Marktl und Altötting warten auf Statement von Benedikt XVI.

Der emeritierte Papst ist seit 1997 Ehrenbürger von Marktl. In anderen bayerischen Kommunen wird derzeit überlegt, ihm die Ehrenbürgerwürde abzuerkennen. In Marktl wolle man erst einmal das persönliche Statement von Benedikt XVI. zum Gutachten abwarten, teilt Bürgermeister Benedikt Dittmann auf BR-Anfrage mit. Ähnlich sieht das auch der Bürgermeister von Altötting, Stephan Antwerpen: Im Stadtrat gäbe es unterschiedliche Meinungen dazu, entschieden werde erst nach einem Statement von Benedikt XVI. Wichtig sei auch eine juristische Auswertung des Gutachtens.