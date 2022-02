Kriegen wir hin: Spediteur verspricht Hilfe nach Lkw-Chaosfahrt

In dem zerstörten Haus in der Fürther Hardstraße riecht es noch immer nach Feuer. Vorsichtig betreten Ömer Temirci und Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) die verrußte Wohnung des Hauseigentümers. Unter ihren Sohlen knirscht es. Schwarze Aschebrocken bedecken das Sofa, die Kissen, den Holzfußboden. In einer Ecke stehen Fensterläden. Vor die geborstenen Fensterscheiben sind Plastikplanen gespannt. Betroffen schaut sich Ömer Temirci in dem Wohnzimmer um. "Meine Frau und ich stehen noch immer unter Schock", erzählt der Hauseigentümer. Sieben Wohnungen hat das Haus, alle sind derzeit unbewohnbar.

Spediteur: Lkw-Fahrer war seit 1994 unfallfrei

Ömer Temirci ist Geschäftsführer von Rena Global, dem türkischen Speditionsunternehmen aus Istanbul, das den Unfallfahrer beschäftigte. Der 50-Jährige habe beste Zeugnisse gehabt. Seit 1994 sei er Berufskraftfahrer und stets unfallfrei. Von einem Alkoholproblem sei nichts bekannt gewesen. Die Referenzen waren hervorragend. "Ich musste ihn einstellen", sagt Temirci. Seit zwei oder drei Monaten sei der 50-Jährige für sein Unternehmen gefahren. Zwei Stunden vor dem Unfall habe er noch mit ihm über Facetime telefoniert. Nichts habe darauf hingedeutet, dass der Lkw-Fahrer betrunken war.

Unternehmer erfuhr von Lkw-Unfall aus den Medien

Doch offenbar war der Fahrer betrunken. Zwei Promille Alkohol stellte die Polizei im Atemalkohol und in der Blutprobe des Mannes fest. Ömer Temirci blättert im Unfallbericht der Polizei, den er erst kurz vorher von seinem Anwalt bekommen hat. Die Polizei habe ihn nicht informiert, berichtet er. Von dem Unfall habe er aus den Medien erfahren und sich daraufhin selbst bei der Polizei gemeldet. Seitdem habe er nichts gehört. "Ich will aber wissen, was ist passiert? Wie konnte es dazu kommen?", sagt der 40-Jährige, der in Köln geboren und aufgewachsen ist. Insbesondere habe er sich vergewissern wollen, dass es den Menschen in der Fürther Hardstraße gut geht.