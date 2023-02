Kreistag stimmt für Mülldeponie in Neunkirchen am Sand

Ab 2024 werden in die Mülldeponie in Neunkirchen am Sand im Landkreis Nürnberger Land wieder Abfälle angeliefert. Nach Angaben des Landratsamtes hat der Kreistag den Beschluss am späten Montagnachmittag einstimmig gefasst. Die Suche nach alternativen Standorten blieb laut eines Landkreissprechers erfolglos. Insofern sei die Deponie in Neunkirchen am Sand die einzige mögliche Lösung.

Kapazitäten der Mülldeponie Nürnberg-Süd erschöpft

Seit Jahren wird ein Großteil des Abfalls des Landkreises Nürnberger Land in der Nürnberger Müllverbrennungsanlage entsorgt. Müll, der nicht verbrannt werden kann - wie zum Beispiel asbesthaltige Abfälle, Mineralwolle, verunreinigte Böden, Fliesen, Keramik und Schweißabfälle - wird derzeit noch in der Deponie Nürnberg-Süd eingelagert. Die Kapazität der Mülldeponie nahe des Nürnberger Hafens ist aber beinahe erschöpft.

Landkreis Nürnberger Land muss 20 Jahre Müll annehmen

Laut einer Zweckvereinbarung aus dem Jahr 1997 ist nach der endgültigen Verfüllung der Deponie Nürnberg-Süd der Landkreis Nürnberger Land verpflichtet, für mindestens 20 Jahre die deponierungspflichtigen Abfälle sowohl des Landkreises als auch der Stadt Nürnberg zu entsorgen. Deshalb soll der Betrieb der Deponie im Norden von Neunkirchen am Sand wieder aufgenommen werden. Allerdings sollen lediglich "schüttbare" Abfälle, also unter anderem Baggergut, Ziegel, Fliesen, Keramik, Gips- und Schweißabfälle angenommen werden. Problemmüll wie beispielsweise Asbest darf dort nicht entsorgt werden.