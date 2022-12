Kompass: Jobvermittlung für junge Menschen mit Behinderung

Geschäftsführer Sellner setzt auf Inklusion

Bertram Sellner, Geschäftsführer des Irseer Kreis Versands, hat seit über 30 Jahren Erfahrung mit Inklusion: 60 Prozent der Mitarbeiter in dem inklusiven Versand für Bastel- und Kreativmaterial haben eine Beeinträchtigung. In anderen Unternehmen sieht das ganz anders aus. "Inklusion wird leider noch nicht so richtig gelebt – das liegt an der Unsicherheit", sagt Sellner. Viele Verantwortliche hätten Bedenken, Menschen mit einem Handicap einzustellen. "Da ist so eine Vermittlungsstelle bestens geeignet, die Ängste zu nehmen."

Ziel: Job auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt

In den zwei Jahren seit Start des Pilotprojekts bei der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren haben Projektleiter Kim Lukas und Vermittlungsassistent Uwe Zimmermann bereits 30 jungen Menschen mit Behinderung zu einem Job auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verholfen – und das, obwohl der Start mitten in die Corona-Pandemie fiel. Die Nachfrage steigt stetig: "Wir haben uns hier im Allgäu einen Namen gemacht. Und wir merken: Der Bedarf ist auf jeden Fall da", sagt Vermittlungsassistent Zimmermann. Mit 60.000 Euro hat die Benefizaktion Sternstunden das Projekt "Kompass" unterstützt.

"Kompass war eine große Hilfe"

Annabell Rahner wird voraussichtlich im Herbst beim Irseer Kreis Versand ihre Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement beginnen. Auch wenn es nicht mehr ihr ursprünglicher Traumjob Goldschmiedin werden wird – sie freut sich auf die neue Lehre: "Es ist etwas ganz anderes, aber ich finde das trotzdem total interessant!" Ohne Kompass hätte sie wohl nur schwer einen neuen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden, sagt die 20-Jährige. "Da war das schon eine sehr große Hilfe."