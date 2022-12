Sternstunden-Tag 2022 Hilfe für Kinder in Not – auf allen BR-Kanälen

Ein Tag im Zeichen der Nächstenliebe – auch und gerade in Krisenzeiten: Am Freitag, 16. Dezember 2022, ist wieder Sternstunden-Tag im Bayerischem Rundfunk. Im Fernsehen, im Hörfunk und online wird den ganzen Tag über Aktionen und Hilfsprojekte für bedürftige Kinder berichtet und zum Spenden aufgerufen.

Unter 0137/10 10 200 kann man von 6.00 bis 23.00 Uhr spenden. Anrufen lohnt sich, denn vielleicht hat man ja einen Star wie Uschi Glas, Bruno Jonas, Elmar Wepper, Marianne Sägebrecht, Martina Schwarzmann oder Götz Otto am Ende der Leitung. Online kann über br.de/sternstunden gespendet werden. Den ganzen Tag (und auch schon im Vorfeld) berichten die BR-Programme auf allen Kanälen über Hilfsprojekte, die von Sternstunden unterstützt werden, und rufen mit besonderen Programmaktionen zum Spenden auf. Den Höhepunkt und Abschluss bildet die "Sternstunden-Gala" am Abend um 20.15 Uhr, in diesem Jahr wieder live aus der Frankenhalle in Nürnberg.

Der Sternstunden-Tag 2022 im Programm

BAYERN 1

Marcus Fahn versteigert seit dem 5. Dezember in BAYERN 1 am Morgen täglich Schätze und Erlebnisse, die es so nirgendwo zu kaufen gibt. Alle Erlöse gehen zu 100 Prozent an Sternstunden.

Ein ganz besonderes Highlight in diesem Jahr: Moderatoren-Legende Fritz Egner sorgt als DJ auf der Feier eines BAYERN 1 Hörers oder einer Hörerin für Mega-Stimmung. Am Mittwoch, den 14.12. kommt dieses ganz besondere Erlebnis unter den Hammer.



Und noch für viele weitere tolle Objekte können die BAYERN 1 Fans ihre Gebote abgeben: ein Elfmeterschießen gegen Club-Torhüter Christian Mathenia im Nürnberger Max-Morlock-Stadion, der Whirlpool der Woidboyz, den sie gegen eine BAYERN 1 Tasse eingetauscht hatten, und die Original-Blaue Couch, auf der im BAYERN 1 Talk mit Gabi Fischer und Thorsten Otto schon Persönlichkeiten wie Mario Adorf, Hannelore Elsner, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt oder Franka Potente Platz genommen haben.



Bereits versteigert wurden ein signierter Rodelschlitten von Olympiasieger und Weltmeister Felix Loch (2.222 Euro, Foto), eine handsignierte FC Bayern Lederhose mit den Unterschriften des Teams von 2016 (6.500 Euro), Original-Zeichenfolien der TV-Serie "Pumuckl" (8.000 Euro) und ein Dinner mit BAYERN 1 Moderator Tilmann Schöberl bei Sternekoch Alexander Herrmann inklusive Übernachtung im Romantikhotel (15.800 Euro).

Alle Informationen und Teilnahmebedingungen zur Versteigerung hier.

Darüber hinaus berichtet BAYERN 1 am Sternstunden-Tag, Freitag, 16. Dezember, über Projekte und Einrichtungen die von den Sternstunden-Spenden gefördert werden, Sammelaktionen der Hörerinnen und Hörer und den aktuellen Spendenstand.

Bayern 2

BR-Intendantin Katja Wildermuth ruft in der radioWelt am Morgen ab 6.05 die Hörerinnen und Hörer zum Spenden auf und kann darüber berichten, wie vielfältig und nachhaltig die Hilfsprojekte für Kinder sind, die von Sternstunden mit Spendengeldern unterstützt werden.

Die Moderatorinnen und Moderatoren sprechen außerdem im Notizbuch ab 10.05 Uhr und in der radioWelt am Mittag ab 13.05 Uhr mit prominenten Telefonpaten über deren Einsatz an den Spendentelefonen, u. a. mit der Schauspielerin Jule Ronstedt.

Die Bayern 2-regionalZeit ab 13.30 Uhr stellt schon den ganzen Dezember über immer wieder regionale Hilfsprojekte und Initiativen vor, die stellvertretend veranschaulichen, wie die Spendengelder eingesetzt werden.

Gast bei Kaline Thyroff in Eins zu Eins. Der Talk ab 16.05 Uhr ist Alexandra Huber. Sie ist die Leiterin des Christopherus Hauses in Brannenburg. Seit 34 Jahren arbeitet sie und ihre Mitarbeitenden für schwerstkranke Kinder, die manchmal nur noch palliativ gepflegt werden können. Mit Hilfe von Sternstunden kann ein neues Heim für acht Kinder gebaut werden.

Der diesjährige Sternstunden-Song "Sonne Song" stammt von der Band Dreiviertelblut und wird seit der Veröffentlichung Ende November auf Bayern 2 gespielt. Über die gängigen Portale wird der Song auch zum Download angeboten. Der Erlös geht zu 100 Prozent an Sternstunden.

BAYERN 3

Ab Montag, den 12. Dezember, bis zum Sternstunden-Tag wird im Programm von BAYERN 3 über viele Projekte aus Bayern und der Welt berichtet, die durch Sternstunden-Spenden realisiert werden können. Außerdem stellen die BAYERN 3 Moderatoren im Programm die Menschen vor, die sich das ganze Jahr über für kranke, behinderte, vernachlässigte oder in Not geratene Kinder engagieren, und berichten über tolle Sammel-Aktionen in Schulen, Kindergärten, bei Firmen, Sportstudios oder Freundesgruppen.

Am Sternstunden-Stand auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt werden am Mittwoch, 14. Dezember, BAYERN 3 Holzsterne versteigert, signiert von Stars wie Nico Santos, Lena Meyer-Landrut, Milow, Sportfreunde Stiller, Malik Harris , Karoline Herfurth u. v. a.

Bei den BAYERN 3 Frühaufdrehern Sebastian Winkler und Steffi Fischer gibt es in der Sternstunden-Woche das beliebte "Undercover-Kaffee-Quiz" in der Promi-Edition: Sebastian Winkler klingelt nicht wie sonst üblich bei ahnungslosen Hörerinnen und Hörern durch, sondern diesmal bei befreundeten Prominenten – und stellt ihnen "undercover" (ohne, dass sie es mitbekommen) Quizfragen. Für jede richtige Antwort spendet ein Sponsor 100 Euro an Sternstunden.

Am Sternstunden-Tag nehmen viele BAYERN 3 Moderatoren zwischen 6.00 und 23.00 Uhr telefonisch Spenden entgegen.

BR-KLASSIK

BR-KLASSIK berichtet über Hilfsprojekte für Kinder in Not, die von Sternstunden gefördert werden - z. B. ein Projekt der Fürther Musikspatzen, das Musikunterricht für Kinder und Jugendliche aus ärmeren Familien ermöglicht. Außerdem porträtiert BR-KLASSIK die hochbegabten Pianisten-Geschwister Laetitia (18) und Philip (13) Hahn, die sich in Benefizkonzerten für Sternstunden engagieren und auch bei der Sternstunden-Gala am Abend im BR Fernsehen auftreten. Morgenmoderator Michael Atzinger berichtet in der BR-KLASSIK-"Zugabe", warum er Jahr für Jahr am Sternstunden-Telefon dabei ist und was er dabei erlebt hat. Und natürlich wird den ganzen Tag immer wieder der aktuelle Spendenstand bekanntgegeben.

BR24

BR24 berichtet im Radio regelmäßig über den Verlauf des Sternstunden-Tags und liefert den ganzen Tag über Informationen zum Spendenstand. Eine Bilanz des Sternstunden-Tags präsentiert BR24 ausführlich am Samstag, den 17. Dezember. BR24 Digital stellt schon im Vorfeld einzelne Projekte vor und begleitet den Sternstunden-Tag nachrichtlich in Web, App und in den sozialen Medien. Der Spendenstand wird auf allen Plattformen regelmäßig angezeigt. Auch die BR24 Nachrichten im BR Fernsehen berichten vom Sternstunden-Tag und meldet sich zudem live aus der Spendenzentrale.

PULS

Das Team des Challenge-Formats "Das schaffst du nie!" hat sich dieses Jahr eine ganz besondere Aktion ausgedacht, um Sternstunden zu unterstützen. Die Community wurde aufgerufen, Meini und Marc am Odeonsplatz in München Witze zu erzählen. Und das ging nur gegen eine Spende für Sternstunden. Der Clou dabei: Wenn Meini und Marc den Witz tatsächlich witzig fanden und gelacht haben, mussten sie die Spende verdoppeln. Insgesamt konnte so 500 Euro für Sternstunden gesammelt werden. Ein toller Erfolg und der unverfängliche Beweis, dass spenden Spaß macht. Ausstrahlung am 15. Dezember auf dem YouTube-Kanal von "Das schaffst du nie!".

BR Heimat

In allen aktuellen Magazinen lädt BR Heimat seine Hörerinnen und Hörer zum Spenden ein. Und im Vormittags-Ratsch "Habe die Ehre" sind Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr aus Leoprechting bei Regensburg als Gäste im BR_Heimat-Studio und berichten von ihrem Engagement für Sternstunden.

BR Schlager

BR Schlager versteigert zugunsten von Sternstunden ein ganz besonderes Sammlerobjekt für alle Schlagerfans: Eine Gitarre mit den Unterschriften von 30 Schlagerkünstlerinnen und -künstlern, darunter Stars wie Roland Kaiser, Andrea Berg, Howard Carpendale, Maite Kelly oder Giovanni Zarrella. Also ein richtiges Unikat und Sammlerstück! Interessierte, die mindestens 18 Jahre alt sein müssen, können ihr Gebot über www.br-schlager.de abgeben.

Zudem stellt BR Schlager rund um den Sternstunden-Tag und an dem Tag selbst Hilfsprojekte für Kinder in Bayern und im Rest der Welt vor, die von Sternstunden unterstützt werden. Geplant sind außerdem Interviews mit prominenten Gästen, wie z. B. Yvonne Catterfeld und Peter Kraus, die am Abend zu Gast in der Sternstunden-Gala in Nürnberg sind.

Wir in Bayern

Die "Wir in Bayern"-Familie ist am Sternstunden-Tag gleich an mehreren Orten für Sternstunden im Einsatz: Im "Wir in Bayern"- Wohnzimmer begrüßt Dominik Pöll junge Nachwuchs-Bäckerinnen, die mit selbst produzierten Hundeleckerli Spenden gesammelt haben.

Moderatorin Andrea Lauterbach meldet sich live vom Sternstunden-Stand auf dem Christkindlesmarkt in Nürnberg. Wie in den vergangenen Jahren stehen dort den ganzen Tag viele fleißige "Wir in Bayern"-Expertinnen und -Experten (u. a. Schmankerlkoch Andreas Geitl und G’schichtla-Erzähler Adrian Roßner) und verschenken gegen eine Spende selbstgebastelte Sterne der Zuschauerinnen und Zuschauer. Und in der Spendenzentrale im Münchner Funkhaus sitzen bei Sandra Bouscarrut weitere "Wir in Bayern"-Gesichter am Spendentelefon.

Abendschau und Abendschau – Der Süden / Frankenschau aktuell

Schon im Vorfeld berichten "Abendschau – der Süden" und "Abendschau" intensiv über Sternstunden-Projekte. Am Sternstunden-Tag selbst gibt es ab 17.30 Uhr mehrere Live-Schalten in die Spendenzentrale im Funkhaus. Hier werden die Zuschauerinnen und Zuschauer von München-Korrespondent Moritz Steinbacher auf dem Laufenden gehalten über den aktuellen Spendenstand. Zudem wird er mit Prominenten sprechen, die an den Spendentelefonen sitzen. Darüber wirft die "Abendschau" noch einen Blick in die letzten Vorbereitungen für die "Sternstunden-Gala" am Abend.

Ein Studiogast wird im Interview über sein Sternstunden-Projekt und das Engagement von Sternstunden sprechen.

Auch in der "Frankenschau aktuell" von 17.30 bis 18.00 Uhr stellen Regionalkorrespondenten und Reporterinnen Einrichtungen vor, die dank der Unterstützung von Sternstunden ihr Hilfsangebot erweitern konnten – so zum Beispiel die Nothilfe für geflüchtete Frauen im mittelfränkischen Weißenburg. Der Verein unterstützt auch geflüchtete ukrainische Familien und koordiniert Hilfstransporte.

Sternstunden-Gala 2022: live aus Nürnberg ab 20.15 Uhr

Höhepunkt und Abschluss des Sternstunden-Tags ist auch in diesem Jahr wieder die Sternstunden-Gala, live ab 20.15 Uhr im BR Fernsehen. Sandra Rieß und Volker Heißmann begrüßen prominente Paten, Engagierte sowie Betroffene aus Hilfsprojekten und eine große Zahl musikalischer Stars wie Peter Kraus, Yvonne Catterfeld, Martina Schwarzmann, Dreiviertelblut, Sophia, Viva Voce, Alexander Eder und der Fürther Kinderchor. Außerdem wird der beliebte Chor der bayerischen Spitzenpolitiker ein Weihnachtslied für Kinder in Not singen. Für viel Spaß sorgt wie immer das fränkische Komiker-Duo Heißmann & Rassau.

Um zu zeigen, wie vielfältig die Kinderhilfsprojekte sind, die Sternstunden unterstützt, werden verschiedene Initiativen vorgestellt. Der Verein lebensmut e. V. zum Beispiel kümmert sich intensiv um Kinder, bei denen ein Elternteil an Krebs erkrankt ist. Die Therapie-Team des Vereins zeigt den Kindern einen Weg, mit dieser belastenden Situation umzugehen. In Augsburg entsteht derweil das Haus Dachsbau der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e. V. Hier sollen einmal schwerst- und mehrfach erkrankte oder behinderte Kinder intensivmedizinisch in Kurzzeitpflege betreut werden, damit die sonst für sie sorgenden Familien eine Auszeit von der anstrengenden Betreuung nehmen und neue Kraft finden können.

Und natürlich richtet sich die Aufmerksamkeit von Sternstunden in diesem Jahr ganz besonders auf die Ukraine. Die Benefizaktion unterstützt verschiedene Projekte, um unter Krieg und Flucht leidenden ukrainischen Kindern zu helfen. Dies geschieht etwa durch gezielte Förderung, wenn sie in Deutschland eine Schule besuchen, aber auch durch Spendengelder für den Einsatz von medizinischen Fachkräften und Hilfsgütern im Land selbst.

BR Mediathek / BR-Channel in der ARD Mediathek

Alle Video-Inhalte rund um Sternstunden sind in der BR Mediathek sowie im BR-Channel in der ARD Mediathek unter einem eigenen Themenband zu finden, außerdem viele aktuelle Magazinbeiträge zu Projekten und Adventskalendern. Die über den Sternstunden-Tag verteilten TV-Schalten in die Spendenzentralen sind als Livestream abrufbar, ebenso die große Sternstunden-Gala am Abend. Zudem gibt es eine eigene Sternstunden-Themenseite in der BR Mediathek.

br.de/sternstunden Auf br.de/sternstunden sind alle Inhalte des Bayerischen Rundfunks zur Benefizaktion Sternstunden zu finden. Hier wird über den ganzen Tag der aktuelle Spendenstand angezeigt und ein Link führt zum offiziellen Sternstunden-Spendenformular.

Am Sternstunden-Tag gibt es auf br.de/sternstunden ab 6.00 Uhr morgens Neues und Aktuelles, Berichte aus der Spendenzentrale sowie Fotos der prominenten Unterstützerinnen und Unterstützer, außerdem Ausschnitte aus den Hörfunk- und Fernsehsendungen sowie Reportagen zu Sternstundenprojekten und -aktionen.

Auch nach dem Sternstunden-Tag informiert br.de/sternstunden über Kinderhilfsprojekte in Bayern, Deutschland und der Welt.

Social Media Auch in den Social-Media-Kanälen des BR dreht sich an diesem Tag alles um Sternstunden. Bei Facebook, Instagram und Twitter können die User einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Sternstunden-Tags werfen und erfahren, was mit dem gespendeten Geld passiert.

Die Spendenzentralen

In der Spendenzentrale im Funkhaus in München werden über den Tag verteilt neben vielen Ehrenamtlichen auch Prominente an den Spendentelefonen sitzen. Angekündigt haben sich u. a. Uschi Glas, Max von Thun, Bruno Jonas, Elmar Wepper, Michaela May, Marianne Sägebrecht, Jule Ronstedt, Stephan Zinner, Götz Otto, Nina Eichinger, Wolfgang Fierek, die "Servus Baby"-Stars Xenia Tiling und Teresa Rizos sowie eine Reihe von BR-Moderatorinnen und -Moderatoren. Rekordverdächtig ist erneut das Engagement von Schauspielerin Corinna Binzer und Pfarrer Rainer Maria Schießler: Beide sind – wie schon in früheren Jahren – im Dauereinsatz und werden von 6.00 Uhr morgens bis zum Ende gegen 23.00 Uhr fast durchgängig Spendenanrufe entgegennehmen.

In Nürnberg werden u. a. Martina Schwarzmann, Silke Popp, Anita Eichhorn, Jürgen Kirner, Sebastian Reich mit Nilpferd Amanda sowie Andreas Leopold Schadt an den Spendentelefonen sitzen.