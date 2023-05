Klosterburg Kastl: Neuer Studienort für "Polizei-Nachwuchs"

Die Klosterburg Kastl im Oberpfälzer Landkreis Amberg-Sulzbach wird neuer Studienort für den Polizei-Nachwuchs. Deswegen eröffneten dort am Samstag Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Finanzminister Albert Füracker (CSU) offiziell den neuen Standort der Hochschule für den öffentlichen Dienst.

Dritter Standort in Bayern für Polizei-Nachwuchskräfte

120 Polizistinnen und Polizisten sollen in der Klosterburg studieren, 20 Mitarbeiter würden dort beschäftigt, heißt es aus dem Bayerischen Innenministerium. Es ist der dritte Standort für den Fachbereich "Polizei" der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern (HföD). Die beiden anderen Standorte sind das oberbayerische Fürstenfeldbruck und Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz.

Aus Kapazitätsgründen sei ein zusätzlicher Studienort erforderlich gewesen, so das Bayerische Innenministerium. Füracker lobte die Behördenverlagerung als Strukturpolitik ebenso wie die Sanierung des historischen Gebäudes.

Die Klosterburg Kastl aus dem 11. Jahrhundert ist eine ehemalige Benediktinerabtei. Sie wurde zuletzt bis 2006 als "Ungarisches Gymnasium" (ehemalige Bildungseinrichtung der Exilungarn) genutzt. Danach stand das Gebäude leer, bis mit der Sanierung für den neuen Studienort begonnen wurde.