Kliniken am Limit: Verbot für aufschiebbare OPs verlängert

Wegen der "weiterhin hohen Belastung des Gesundheitssystems" durch Corona dürfen in 76 oberbayerischen Krankenhäusern auch weiterhin keine aufschiebbaren stationären Behandlungen vorgenommen werden. Das hat die Regierung von Oberbayern am Freitag verfügt. Eine entsprechende Anordnung hatte sie bereits im November ausgesprochen und seitdem mehrmals verlängert, zuletzt bis 2. April. Nun gilt die Anordnung bis 18. April - sowohl für 57 COVID-19-Schwerpunktkrankenhäuser als auch für 19 Kliniken, die zuvor COVID-19-Patienten "nicht oder nur untergeordnet behandelt hatten".

Seit Wochen keine Entspannung in den Kliniken

Auf den Intensivstationen sei bei der Belegung durch Corona-Patienten "seit Februar keine Entspannung zu verzeichnen", so die Regierung von Oberbayern. Die durchschnittliche Auslastung der Betten liege aktuell bei 93 Prozent. Auf den Normalstationen sei die Zahl der Patienten mit Haupt- oder Nebendiagnose COVID-19 weiterhin deutlich angestiegen. An vielen Tagen führe das zu einer Auslastung bis zu 96 Prozent. Zudem spitze sich die Personalsituation weiter zu, weil viele Mitarbeitende erkrankt oder in Quarantäne seien oder wegen der Betreuung von Angehörigen nicht arbeiten könnten. Aktuell betrage der Ausfall in den einzelnen Krankenhäusern zwischen 20 und 30 Prozent.

Verbot gilt nicht für Herz- oder Tumor-Operationen

"Medizinisch dringliche Operationen", wie etwa zeitkritische Herz- oder Tumor-Operationen, sind von der Anordnung nicht betroffen. Ausnahmen können auch "nach Abstimmung mit den für die jeweilige Region zuständigen Ärztlichen Leitern Krankenhauskoordinierung zugelassen werden", so die Regierung: Allerdings müssten "die dadurch in Anspruch genommenen Betten innerhalb von 48 Stunden insbesondere für einen möglichen erhöhten Bedarf an Notfallbehandlungen wieder zur Verfügung stehen", heißt es.

Betroffene Krankenhäuser in Oberbayern

Covid-19-Schwerpunktkrankenhäuser

Region Ingolstadt

Klinikum Ingolstadt

Privatklinik Dr. Maul, Don Bosconeum

Klinik Eichstätt

Klinik Kösching

Kreiskrankenhaus Schrobenhausen

Sankt Elisabeth KJF Klinik Neuburg a.d. Donau

Ilmtalklinik Pfaffenhofen

Region Fürstenfeldbruck

HELIOS Amper-Klinikum Dachau

Klinikum Fürstenfeldbruck

Klinikum Landsberg am Lech

Klinikum Starnberg

Privatklinik Dr. Robert Schindlbeck

Benedictus Krankenhaus Tutzing

Asklepios Fachkliniken München-Gauting

Region Erding

Klinikum Freising

Klinikum Landkreis Erding

Kreisklinik Ebersberg

Region München

Klinik Augustinum München

Krankenhaus Barmherzige Brüder, München

München Klinik Bogenhausen

Artemed Klinikum München Süd

Deutsches Herzzentrum München

Klinikum Dritter Orden, München-Nymphenburg

Klinikum der LMU, München-Großhadern

München Klinik Harlaching

Internistisches Klinikum München-Süd

Krankenhaus Martha-Maria, München-Solln

Klinikum der LMU – München-Innenstadt

München Klinik Neuperlach

Krankenhaus Neuwittelsbach

HELIOS Klinikum München-West

HELIOS Klinikum München-Perlach

Klinikum rechts der Isar der TU München

Rotkreuzklinikum München, Betriebsstätte Nymphenburg

München Klinik Schwabing

ISAR Klinikum, München-Innenstadt

Region Oberland

Asklepios Stadtklinik Bad Tölz

Kreisklinik Wolfratshausen

Krankenhaus Schongau

Klinikum Garmisch-Partenkirchen

Klinikum Penzberg

Krankenhaus Weilheim

Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau

Region Rosenheim

Krankenhaus Agatharied

RoMed Klinikum Rosenheim

RoMed Klinikum Bad Aiblin

RoMed Klinikum Prien am Chiemsee

RoMed Klinikum Wasserburg am Inn

Schön Klinik Vogtareuth

Schön Klinik Bad Aibling

Region Traunstein

Klinikum Traunstein

Kreisklinik Trostberg

Kreisklinik Freilassing

InnKlinikum Mühldorf am Inn

InnKlinikum Altötting

InnKlinikum Burghausen

Kreisklinik Bad Reichenhall

Weitere betroffene Kliniken

Region München

ATOS Klinik München

ATOS Starmed Klinik München

Clinic Dr. Decker

Dr. Lubos Kliniken Bogenhausen

Klinik Josephinum

Krankenhaus für Naturheilweisen, München-Harlaching

Maria-Theresia-Klinik

München Klinik Thalkirchner Straße

Paracelsus-Klinik München

Sana Klinik München

Schön Klinik München Harlaching

Urologische Klinik München-Planegg

WolfartKlinik

Region Erding

AirportClinic M

Klinik Wartenberg

Region Ingolstadt

VAMED Klinik Kipfenberg

Region Traunstein