Klimakiller oder Klimaretter Was soll aus den Mooren werden?

Bayern zählt zu den moorreichsten Bundesländern Deutschlands. Moore bieten nicht nur seltenen Pflanzen und Tieren einen geschützten Lebensraum. Die Feuchtgebiete sind auch wichtige CO2-Speicher, doch hierzulande werden sie oft trockengelegt und so zu einer Belastung für das Klima. Was sollte mit den Mooren passieren? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 0800 / 94 95 95 5.

Die Bundesregierung will die Moore, die noch in gutem Zustand sind, dauerhaft schützen. Dafür wurde in der letzten Woche eine Strategie verabschiedet, die den Schutz gesetzlich verankert. In Bayern hat Ministerpräsident Markus Söder bereits im Sommer 2021 ein Moorbauernprogramm angekündigt, das dieses Jahr fertig werden und nächstes Jahr in Kraft treten soll. Es soll Klimaschutz und Landwirtschaft unter einem Hut bringen. Die Landwirte können so dazu bewegt werden, dass sie ihre trockengelegten Moorböden vernässen lassen. So könnten die Moore wieder CO2 aufnehmen und speichern.

Mehr als 90 Prozent der Moorflächen in Deutschland sind trockengelegt, um sie für die Land- und Forstwirtschaft zu nutzen oder um Torf zu stechen. Und so sind die Moore keine Klimahelfer mehr, sondern schaden sogar: Sie sind für sieben Prozent des CO2-Ausstoß in Deutschland verantwortlich.

Rufen Sie an

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD alpha fragt: Mit welchen Gefühlen denken Sie an das Moor? Was haben Sie dort schon erlebt? Was muss passieren, damit die Moore wieder mehr CO2 aufnehmen können? Was sollte die Politik in dieser Hinsicht unternehmen? Was erwarten Sie von der Landwirtschaft? Können Moore Ihrer Meinung nach Klimaretter sein?

Zu Gast bei Moderatorin Christine Krueger ist Dr. Christine Margraf, Artenschutzreferentin und Moor-Expertin vom BUND Naturschutz. Außerdem ist Dr. Niels Penke, Literaturwissenschaftler an der Uni Siegen, zugeschaltet. Er ist Mitherausgeber des Sammelbandes "Kulturpoetik des Moores", der im kommenden Frühjahr erscheint.

Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch!

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.