Klimaneutrale Wärme in Bayern: Wo das meiste Potenzial steckt

In den Landkreisen Kronach, Freyung-Grafenau und Hof ist der Wärmebedarf pro Person in Bayern am höchsten – über 14.000 Kilowattstunden waren es 2020. In der Stadt Augsburg ist es gerade einmal halb so viel. "Das ergibt sich aus der Bebauungs- und Bevölkerungsstruktur", sagt Britta Kleinertz von der FfE. "Wenn ich viele Menschen in kleinen Wohnungen habe, dann ist der Wärmebedarf pro Person automatisch viel niedriger als auf dem Land, wo die Menschen tendenziell in größeren Wohnungen oder sogar allein in einem Einfamilienhaus leben. Einfamilienhäuser haben auch eine größere Außenfläche je Wohnfläche und somit höhere Wärmeverluste."

Hinzu komme das sogenannte Stadtklima. In den Städten gibt es weniger Frischluftschneisen. Deshalb wird weniger Kaltluft zu- und Warmluft abgeführt. Und dadurch ist es hier häufig ein paar Grad wärmer als auf dem Land.

Nur geringer Teil des Wärmebedarfs durch Wärmepumpen gedeckt

Gerade im ländlichen und vorstädtischen Raum könnte man also ansetzen. Nicht nur der Wärmebedarf pro Person ist hier am höchsten, sondern auch das Potenzial. Die Häusertypen sind eher geeignet, um auf klimaneutrale Wärme umzurüsten. Die elektrische Wärmepumpe wird bei der dezentralen Versorgung von Einzelgebäuden, die es eben vor allem in vorstädtischen Gebieten und auf dem Land gibt, eine wichtige Rolle spielen, sagt Britta Kleinertz. "Sie wird in Zukunft hier sehr wahrscheinlich die wichtigste Heizungsform werden." Wird die Wärmepumpe zudem mit erneuerbarem Strom betrieben, wird kein CO2 verbraucht.

Trotzdem erzeugen im ländlichen Raum Wärmepumpen bisher relativ wenig Wärme. Neben den Städten wird vor allem in den ländlichen Regionen im Nordosten Bayerns nur ein geringer Teil des Wärmebedarfs durch BAFA geförderte Luftwärmepumpen abgedeckt – und das, obwohl das Potenzial dort besonders hoch wäre. Das ergibt eine BR24-Analyse der Daten aus dem Energie-Atlas Bayern.