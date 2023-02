Klima-Aktivisten kleben sich in Kempten auf der Straße fest

Protest für mehr Klimaschutz: Aktivisten der "Letzten Generation" haben sich in Kempten auf einer Straße festgeklebt. Bisher verläuft der Protest friedlich. Seit 7:25 Uhr haben sie eine Straße stadteinwärts vor dem Forum Allgäu blockiert.

Rettungsgasse bleibt frei

Drei von insgesamt fünf Aktivisten haben sich auf der Straße festgeklebt, aber zwei Spuren für eine mögliche Rettungsgasse freigelassen. Einen langen Stau gibt es bisher nicht. Drei Busse und etwa acht Autos stehen im Stau, andere Verkehrsteilnehmer konnten umgeleitet werden. Die Polizei ist mit zehn Autos vor Ort und wird nun beginnen, die festgeklebten Aktivisten von der Straße zu lösen.

Stimmung ist friedlich

Die Stimmung ist nach Augenzeugenberichten sehr entspannt und nicht aggressiv, auch nicht von Seiten der Autofahrer. Mit diesen Aktionen sollen in ganz Bayern in Innenstädten Zeichen für den Klimaschutz gesetzt werden. Auch an dieser Stelle in Kempten, an der sehr viele Schüler vorbeikommen. Die Aktivisten haben ihre Forderungen auch an Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle geschickt.