Kleine Betriebe ausgeliefert? Die Macht des Milchmarktes

Enormer Preisdruck

Viel Masse – und geringe Preise. Dieses System prägt die Milch-Branche seit der Industrialisierung der Landwirtschaft. Selbst im Premiumsegment Bio-Ziegenmilch seien die Preise im Grunde zu gering, heißt es vom Verband.

Mit dem Finger auf die Molkereien zu zeigen, ist dem Agrarwissenschaftler Martin Banse dabei aber zu einfach. Banse leitet das Thünen-Institut für Marktanalyse in Braunschweig und beschäftigt sich mit dem Milchmarkt. Während sich die landwirtschaftlichen Betriebe als Spielball im Machtgefüge der Molkereien fühlen würden, ginge es den Molkereien im europäischen oder globalen Wettbewerb genauso, sagt Banse unter Verweis auf seine Forschungen. Die Molkereien könnten schließlich nur die Preise auszahlen, die sie am Markt erzielen können.

Letztlich ist es also die Zahlungsbereitschaft der Verbraucher, die den Preis für die Milch bestimmt. Die Rechnung scheint genauso einfach wie ungerecht: Einzelhandel und die Molkereien behalten eine Marge ein – das kann der Landwirt nicht, denn er steht als Produzent am Ende der Kette.

Landwirt muss Risiko tragen

Allerdings, so Banse, sei der Landwirt selten das Opfer. Er müsse in der Lage sein, unternehmerische Risiken abzuwägen. Das räumt auch der Vater von Christoph Röckl ein. Er verweist im gleichen Atemzug aber darauf, dass die Familie aufgrund des Vertrages mit der Molkerei kaum Bedenken gehabt hätte. Man habe die Familie "mehr oder weniger angeworben", erinnert sich Josef Röckl. Niemand hätte sich der Molkerei angedient. Die wiederum hat ihre Prognosen von damals korrigiert. Eine wirtschaftliche Schwäche, so ein Vertreter der Molkerei, wirke sich schnell auf den Markt aus.

Direktvermarktung keine Alternative

Die eigenen Produkte als Direktvermarkter zu verkaufen, ist für Christoph Röckl keine Alternative. Hier locken zwar die besten Gewinnchancen, Röckl fürchtet aber den damit verbundenen Aufwand. Zudem seien die Investitionskosten für eine eigene Molkerei mit über 150.000 Euro zu hoch.

Die Ziegen will die Familie deshalb verkaufen und von ihrem zweiten Standbein leben, der Herstellung von Mittelwänden für Bienenstöcke. Denn wie die meisten sind auch die Röckls nur im Nebenerwerb Bauern. Zum Glück, sagen sie heute.