Klarinette verloren: 13-Jähriger sucht Familienerbstück

Kinder und Jugendliche haben heutzutage viele Termine: Schule, Theaterprobe, Musikunterricht. Bei all dem Stress kann man schon einmal etwas vergessen. So hat ein 13-Jähriger seine Klarinette in einer Nürnberger Straßenbahn liegen lassen. Und so beginnt die Suche nach einem alten Familienerbstück.

Familienerbstück stammt vom Urgroßvater

Luis lebt mit seiner Familie in Hersbruck in Nürnberger Land. Zur Schule geht der 13-Jährige in Nürnberg. Nach dem Unterricht geht er gerne noch auf einen Sprung in die Innenstadt und bummelt durch die Geschäfte. So auch am 10. Januar. Nach dem Besuch eines Spielwarengeschäftes macht sich der Schüler wieder auf den Weg, mit der Straßenbahnlinie 8 in Richtung Erlenstegen. Bei sich hat er eine türkisgraue Sporttasche, in der sich neben zahlreichen Notenblättern auch seine Klarinette befindet.

An der Haltestelle Deichslerstraße steigt Luis aus der Tram aus und geht zu seinem nächsten Termin: Theaterunterricht. Erst danach bemerkt er, dass etwas fehlt: die Sporttasche. Besonders bitter für ihn und die Familie: Die Klarinette, mit der der Jugendliche seit mehr als drei Jahren regelmäßig übt, ist ein Familienerbstück. Luis' Urgroßvater hatte sie einst gekauft und einem seiner Söhne geschenkt. Als dieser starb, ging das Instrument an Luis' Mutter, die es wiederum ihrem Sohn vermachte.

Emotionaler Wert: Erinnerungen an gemeinsames Musizieren

Der ideelle Wert für die Familie ist demnach hoch, sagt die Mutter von Luis. Nicht einmal ein Bild haben sie von der Klarinette, um sich an das über Generationen weitergegebene Stück zu erinnern. Musik habe in der Familie immer eine große Rolle gespielt, sagt Luis' Mutter: "Da wurde eigentlich die ganze Zeit musiziert und Kammermusik gespielt, deswegen tut es mir auch so weh, dass diese wichtige Erinnerung jetzt einfach weg ist. Ich weiß nicht, wie viel die Klarinette überhaupt wert ist, aber sie hat einen großen emotionalen Wert für mich."

Alle Versuche, die Klarinette wiederzubekommen, waren bislang erfolglos – trotz versprochenem Finderlohn, sagt Luis' Mutter. "Ich wache immer mal nachts auf und denke: die Klarinette! Gibt’s noch einen Weg, sie wiederzubekommen?"

Die Familie hofft noch immer auf einen ehrlichen Finder und hat für Hinweise eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet: klarinetteverloren@web.de.