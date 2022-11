Kirche auf der Straße: Erste Popup Church zum Buß- und Bettag

Das war ein ungewöhnlicher Buß- und Bettag: Im Talar und mit Tonscherben ausgerüstet standen fünf Pfarrerinnen und ein Pfarrer am Rathenau-Platz in Nürnberg. "Mit dem Talar in der Fußgängerzone, das ist schon ein anderes Gefühl als in der Kirche oder auf der Kanzel", gab Pfarrerin Andrea Metzl zu. Sie und ihre Kolleginnen sprachen Passanten an, ob sie Zeit haben, in sich zu gehen – und ob da jemand wäre, dem sie verzeihen möchten. Buße und Versöhnung sind die zentrale Botschaft des evangelischen Festtages. Als "Popup Church" wollten die Pfarrerinnen und der Pfarrer diese Botschaft zu den Menschen bringen.

Idee aus Hamburg kommt in Franken an

Die Idee hinter der "Popup Church": Raus aus den Gotteshäusern und sichtbar sein, erklärt Pfarrerin Tia Pelz von der Melanchthonkirche im Stadtteil Ziegelstein. Sie war zuvor in Hamburg und hat dieses Konzept von dort mitgebracht. Wenn man ins Gespräch komme, dann entstünden sehr schnell sehr tiefe Gespräche. "Wir wollen nahbar sein, vielleicht auch streitbar sein, man kann uns auch Fragen stellen, man kann auch theoretisch mal sauer sein auf uns hier, das ist alles erlaubt." Ihr Vorgesetzter, Dekan Jonas Schiller vom Dekanat Nürnberg-Nord, ist froh, dass sie in Nürnberg diese Aktion gewagt haben. "Wir müssen ganz bewusst raus, um unsere Angebote unters Volk zu bringen."