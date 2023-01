Killerpilz tötet Eschen – Baumfällarbeiten im Raum Landshut

Es ist ein Naturdrama, das sich in den Isarauen bei Landshut in diesen Tagen abspielt. Hunderte vermeintlich gesunde Eschen im besten Alter müssen mit Spezialgerät gefällt werden. Erstes Anzeichen des Eschensterbens: Die Baumkrone verliert Blätter und Triebe, erklärt Christian Macher, Revierleiter der Bayerischen Staatsforsten und zeigt hinauf in die Baumkrone: "Da oben sehen Sie es schon, das ist eine Esche, die ist sehr stark geschädigt. Und die ist eine Gefährdung und muss raus".

Eingeschleppter Pilz setzt Eschen zu

Mit Hilfe des "Menzi Muck", so der Name des speziellen Schreitbaggers, werden die Bäume in dem unwegsamen Gelände von Forstarbeitern gefällt. Verursacher des bereits über weite Teile Europas verbreiteten Eschensterbens ist ein aus Asien eingeschleppter Pilz: Das Falsche Weiße Stengelbecherchen lässt zunächst Blätter und Baumtriebe absterben. Danach gesellen sich weitere Pilzschädlinge dazu, erklärt der Revierleiter vor dem riesigen Wurzelstock einer umgestürzten Esche: "In Folge kommt dann oftmals ein weiterer Schwächeparasit dazu, in diesem Fall der Hallimasch. Der befällt dann den unteren Stammteil und insbesondere die Wurzeln. Und wie man hier jetzt sehr schön sieht, faulen innerhalb kurzer Zeit sämtliche Wurzeln ab. Und der Baum verliert dann an Standkraft und fällt bei den kleinsten Windbewegungen dann gegebenenfalls schon um."