Eschentriebsterben: Baumfällung per Hubschrauber in Ismaning

Wer heute in Ismaning bei München in den Himmel blickt, könnte ein ungewöhnliches Bild sehen: Einen sehr großen rot-weißen Hubschrauber, der einen Baum unter sich trägt. In der Gemeinde müssen heute und morgen Eschen gefällt werden - mithilfe eines Hubschraubers.

Super-Puma im Einsatz

Die rund 80 Eschen leiden am sogenannten Eschentriebsterben, verursacht von einem asiatischen Pilz, die Bäume sterben Stück für Stück ab und werden morsch. Da alle betroffenen Eschen am steilen Ufer des Ismaninger Seebachs stehen und der mitten durch ein Wohngebiet fließt, entschloss man sich die Bäume mithilfe eines Spezialhubschraubers einer Schweizer Firma zu fällen. Der Name des Ungetüms: Super-Puma.

Anhängen, Absägen, Abfliegen

Dabei wird ein Baum mit Stahlseilen an den Hubschrauber gehängt. Dann fällen Forstarbeiter den Baum von unten per Hand. Weil der Baum am Hubschrauber hängt, kann er nicht umfallen und wird auf eine Wiese außerhalb Ismanings ausgeflogen. Das Fällen der Bäume soll etwa drei Tage dauern.