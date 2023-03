Kelheim entscheidet über größtes Windparkprojekt Niederbayerns

Der Stadtrat von Kelheim soll am Mittwochabend wichtige Weichen für den Bau des bislang größten Windparks in Niederbayern stellen. Im Kelheimer Stadtwald und auf dem Gebiet der Nachbargemeinde Ihrlerstein soll ein Windpark mit sechs bis acht Windrädern entstehen.

Drei Konzepte stehen zur Diskussion

Zwei Projektbüros aus Straubing und Bayreuth sowie das Neumarkter Bauunternehmen Max Bögl haben entsprechende Pläne vorgelegt. Die Kelheimer Stadträte sollen jetzt entscheiden, welches der drei Konzepte realisiert wird. Energie liefern soll der neue Windpark nach jetzigem Zeitplan ab dem Jahr 2027.

Niederbayern hat Nachholbedarf

Niederbayern ist nach wie vor die Region in Bayern, in der mit Abstand am wenigsten Windstrom erzeugt wird. Dem vom Bayerischen Wirtschaftsministerium herausgegebenen Energie-Atlas zufolge werden in Niederbayern nach letzten Zahlen im Jahr weniger als 50.000 Megawattstunden Strom aus Windkraft gewonnen.

Zum Vergleich: In der Oberpfalz wird das Zwölffache an Windstrom produziert. Das für den Kelheimer Stadtwald geplante Projekt wäre - gemessen an der Zahl der Windräder - der bisher größte Windpark in Niederbayern.