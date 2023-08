Keime im Trinkwasser: Abkochgebot fast für die ganze Stadt Hof

Die Stadtwerke Hof haben bei einer routinemäßigen Probe eine Verunreinigung des Trinkwassers mit Keimen festgestellt. Wie die Stadtwerke am Mittwoch mitteilten, wurden die Keime in einer Wasserleitung im Hallenbad "HofBad" entdeckt. Die Verunreinigung könne wegen einer geringen Nutzung der Leitung in den vergangenen Wochen entstanden sein, hieß es.

Ergebnisse der Proben am Freitag erwartet

Wie eine Sprecherin der Stadtwerke dem BR auf Nachfrage mitteilte, sind inzwischen mehrere Wasserproben entnommen worden, deren Ergebnisse bis zum Freitag vorliegen sollen. Auch in den kommenden Tagen sollen noch Proben entnommen werden. Erst wenn diese an drei aufeinander folgenden Tagen keine Auffälligkeiten zeigen, werde Entwarnung gegeben. Ab Montag sei damit zu rechnen.

50.000 Menschen sollen Wasser abkochen

Die Stadtwerke empfehlen bis dahin, das Trinkwasser vorsorglich abzukochen. Dazu reiche ein handelsüblicher Wasserkocher aus, mit dem das Leitungswasser einmal aufgekocht werden solle. Nach einer mindestens zehnminütigen Abkühlungsphase könne das Wasser dann zur Nahrungszubereitung oder zum Zähneputzen verwendet werden, heißt es von den Stadtwerken. Für die Toilettenspülung und andere Zwecke ist demnach kein Abkochen notwendig.

Betroffen sind neben dem Hofer Stadtgebiet auch der Köditzer Ortsteil Brunnental sowie der Ortsteil Erlalohe der Gemeinde Döhlau. Nicht betroffen sind die Hofer Ortsteile Jägersruh, Leimitz und Haidt. Das Abkochgebot gilt für rund 50.000 Menschen.