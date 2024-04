Katastrophenübung in Neu-Ulm: Explosion und viele Verletzte

Alles sollte möglichst wie „in Echt“ ablaufen. Schon lange vor der Katastrophenübung hatte die Polizei in Neu-Ulm Schauspieler für einen ganz speziellen Auftrag gesucht. Rund 100 Statisten nahmen an der Übung teil, 14 Mimen wurden dazu schwerste Verletzungen mit Schminke aufgetragen. Einige von ihnen sollten nach einer fingierten Explosion im Unfallbereich liegen.

Verletzte liegen herum, es gibt Schreie und Schaulustige

Mit diesem Szenario an der Arena in Neu-Ulm übten rund 80 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst einen schlimmen Unfall, der so auch in der Realität hätte passieren können. Nach der Explosion einer Gasflasche an einem Grillstand war zunächst unklar, ob weitere Gasflaschen dort explodieren könnten. Verletzte lagen herum, teils nicht ansprechbar, es gab Schreie und auch Schaulustige. Die beschimpften die Einsatzkräfte und machten Videos von den Opfern. Alles sehr nah dran an der Realität.

Ein "Drehbuch" für das Chaos

So schnell wie möglich musste die Feuerwehr die Unfallstelle überprüfen, erst dann konnten die Rettungsdienste die Schwerverletzten versorgen. Polizisten brachten die Leichtverletzten und die Unverletzten in die Arena, um Zeugenaussagen und die Personalien aufzunehmen. Speziell ausgebildete Übungsleiter hatten seit dem Morgen dafür gesorgt, dass die Katastrophenübung exakt nach dem „Drehbuch“ verläuft. Die Statisten hatten Kärtchen mit der Beschreibung ihrer Rolle bekommen, an die sie sich halten mussten. So spielten sie etwa einen Schwerverletzten, einen Bewusstlosen, einen Ehemann, der im Chaos nach der Explosion seine Frau sucht.

"Schiedsrichter" beobachten die Einsatzkräfte

Neben den Statisten und den Einsatzkräften gab es auch so genannte „Schiedsrichter“. Polizisten, die den Ablauf der Übung beobachten und notieren, was gut oder was nicht so gut bei dem Einsatz läuft. Denn der muss exakt nach vorliegenden Konzepten „abgearbeitet“ werden, wie die Fachleute sagen. Die „Schiedsrichter“ beobachten, ob sich die Einsatzkräfte exakt an die Abläufe halten, wo es Fehler gibt, was besser gemacht werden könnte.

In einer ersten Bilanz sagte ein Polizeisprecher, die Übung sei gut verlaufen. Jetzt werden Erfahrungsberichte ausgetauscht, nach einer gründlichen Auswertung könne dann auch gesagt werden, wo es noch Verbesserungsbedarf gebe.