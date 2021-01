Kampfsportstudios bei Rosenheim öffnen trotz Lockdown

In der Stadt Rosenheim liegt der 7-Tage-Inzidenzwert derzeit bei über 200, im Landkreise Rosenheim immerhin auch bei 153. Dennoch haben trotz Verbotes die Betreiber zweier Kampfsportschulen in Bruckmühl und Kolbermoor ihre Studios am Montagabend geöffnet. Ausgerechnet an dem Tag, an dem die verschärften Lockdown-Regeln in Kraft traten. Die Polizei schritt ein.

5.000 Euro Bußgeld

Den Betreibern der beiden Kampfsportschulen drohen nun 5.000 Euro Bußgeld und bei weiterer Öffnung 25 000 Euro. Mitarbeiter des Landratsamtes und die Polizei waren gestern Abend vor Ort, hat den Inhabern ein Betreiben ihrer Studios untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen sie eröffnet.

Erlaubtes Kadertraining in Kolbermoor?

In Bruckmühl haben laut Landratsamt mehrere Personen versucht am Training teilzunehmen. Von Vieren sei die Identität festgestellt worden. Das Studio wurde geschlossen. In Kolbermoor gaben die Betreiber an, ein Kadertraining durchzuführen und händigten eine angebliche Bestätigung des Verbandes aus, welches der Mitarbeiter des Landratsamtes zunächst akzeptierte. Er ließ das Training mit zwei Trainern und elf Sportlern zu. Jetzt wird die Echtheit des Papiers geprüft. Vom Training ausgeschlossen und mit einem Bußgeld rechnen müssen allerdings drei Sportler, die ebenfalls mittrainieren wollten, aber nicht auf der Kaderliste standen.