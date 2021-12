Kalorien für Sternstunden – Feuerwehr sammelt 4.000 Euro

Mit einem großen Krapfen- und Kuchenverkauf hat die Feuerwehr Leoprechting aus dem Landkreis Passau insgesamt 4.000 Euro zu Gunsten von Sternstunden gesammelt.

Man hatte mit der Hälfte gerechnet

Bereits Ende November hatte die Feuerwehr in Leoprechting, ein Ortsteil von Hutthurm im Ilztal, die Marktbewohner dazu eingeladen, zum Sonntagskaffee selbst gebackene Kuchen, Torten und vor allem frisch gebackene Krapfen anzubieten. Sämtliches Gebäck und alle Zutaten wurden von den Feuerwehrfrauen gestiftet, beziehungsweise aus der Vereinskasse bezahlt. So floss der komplette Erlös der Verkaufsaktion in die Spendenkasse zu Gunsten von Sternstunden. "Wir hätten mit der Hälfte gerechnet, aber 4.000 Euro! Davon sind wir überwältigt und hoffen, damit wir viel Freude bereiten zu können", freut sich Martin Allmannsberger über die Spendensumme.

Aktion soll wiederholt werden

Die Idee, Krapfen und Kuchen zu Gunsten von Sternstunden zu backen, entstand spontan, erinnern sich die Verantwortlichen der Feuerwehr Leoprechting. Weil wegen der Corona-Auflagen das traditionelle Waldfest des Vereins bereits zweimal ausfallen musste, hatte die Feuerwehr als Alternative dazu den Kuchenverkauf organisiert. Weil die Aktion beim ersten Mal gut lief, wurde es beim zweiten Mal ein Verkauf um Spenden zu sammeln: "Wir sind da eine Frauentruppe, die Krapfenbäckerinnen und die Kuchenverkäuferinnen, die einfach zusammenhält. Wenn wir sagen, das machen wir, dann haben wir wirklich niemanden, der absagt", erklärt Susanne Moser stolz.

Die Feuerwehr Leoprechting plant bereits jetzt, die Krapfen- und Kuchenaktion zu Gunsten von Sternstunden im kommenden Jahr zu wiederholen.