"jetzt red i": Die Stadt muss zur Bürgerstadt werden

Ja zur Paketsteuer

Schwierig für den Einzelhandel: Der Online-Handel, der mit Corona nochmal Fahrt aufgenommen hat und die damit verbundene Paket-Flut. Um den Einzelhandel zu stärken und so auch die Innenstädte lebendig zu halten, müsse hier regulierend eingegriffen werden. Eine Paketsteuer für Online-Bestellungen, wie dies in Barcelona bereits praktiziert wird, würde "definitiv die Einzelhändler stärken und wäre auch in Zeiten der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes ein richtiger Weg." Davon zeigte sich Umwelt- und Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) bei "jetzt red i" überzeugt. Bayern habe dies auch bei der Verbraucherschutzministerkonferenz mit eingebracht. Zuspruch kommt in diesem Punkt von der oberfränkischen SPD-Landtagsabgeordneten Inge Aures. Ihre Partei unterstütze eine bundesweite Paketsteuer, "Bremser" sei in dieser Frage die FDP.