Jetzt abonnieren: BR24 mit eigenem Kanal auf WhatsApp

Infos und News von BR24 gibt es ab sofort auch direkt via WhatsApp. Und zwar in einem eigenen Kanal in dem Messenger-Dienst. Nachrichten aus und für Bayern, exklusive Interviews, tiefgehende Recherchen, Faktenchecks und Podcasts direkt aufs Handy.