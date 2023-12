Jamila Schäfer (Grüne) wirbt für Reform der Schuldenbremse

Die Regierung habe nicht genügend Geld für ihre Investitionsprojekte gehabt und sei dann auf den "Trick“ gekommen, Gelder zur Bekämpfung der Corona-Pandemie für den Klima- und Transformationsfonds zu verwenden. Es sei verwerflich, so Dobrindt, den Leuten zu erzählen, dass man so die Schuldenbremse im nächsten Jahr einhalte.

Gößl kritisiert Milliarden-Subventionen für Intel

Aus Sicht des IHK-Hauptgeschäftführers für München und Oberbayern, Manfred Gößl, ist die Schuldenbremse wichtig für einen soliden Haushalt. Statt sie aufzuweichen, müssten andere Möglichkeiten zum Sparen genutzt werden, forderte Gößl. Ein konkretes Projekt der Bundesregierung, das er zur Disposition stellte, ist die Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel in Magdeburg. Die möchte der Bund mit fast zehn Milliarden Euro subventionieren. Man müsse schon die Frage stellen, so Gößl, ob das gerechtfertigt sei.

Vergleichsweise niedrige Schuldenquote in Deutschland

Verena Bentele, Präsidentin des VdK Deutschland, warnte in der Diskussion davor, Wirtschaft und Soziales gegeneinander auszuspielen. Deutschland sei kein Land mit übermäßig hohen Schulden. Tatsächlich ist die Staatsschuldenquote in Deutschland im internationalen Vergleich niedrig. 2022 lag sie bei 66,1Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Der EU-Schnitt liegt bei 83,5Prozent. In den USA sind es mehr als 100 Prozent, in Japan sogar mehr als 200 Prozent.

Bentele verteidigt Bürgergeld-Erhöhung

Für Verena Bentele ist eine Lockerung der Schuldenbremse deshalb durchaus denkbar. Forderungen von Dobrindt nach einer Rücknahme der Bürgergelderhöhung wies Bentele entschieden zurück. Sie begrüßte die beim Bürgergeld vorgesehenen Maßnahmen für Umschulungen und Weiterbildungen, um mehr Menschen in Arbeit zu bringen.