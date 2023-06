Tag der Industrie: Wie wettbewerbsfähig ist Deutschland?

Unzufriedenheit, Unsicherheit, Unmut - es sind Schlagworte, die die derzeitige Stimmung in der deutschen Industrie beschreiben und am Tag der Industrie in Berlin deutlich wurden. Besonders seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine steige der Strompreis rasant an - und gefährde den Industriestandort Deutschland, so Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands Deutscher Industrie e. V. (BDI).

Deutsche Industrie: hohe Preise, wenig Fachkräfte

Russwurm kritisierte in seiner Rede den Kurs der Ampel-Koalition und richtete klare Worte an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): "Herr Kanzler, Sie haben von einem neuen Wirtschaftswunder gesprochen", die Industrie aber sehe Gefahren für den Standort Deutschland und stehe vor einem "Berg" wachsender Herausforderungen: langsamer Ausbau erneuerbare Energien, hohe Strompreise, zu viel Bürokratie, zu wenig Fachkräfte, sinkende internationale Wettbewerbsfähigkeit.

"Vielen Unternehmen geht es an den Heimatstandorten nicht gut", so Russwurm weiter, sie würden ins Ausland abwandern oder dort investieren. Die klare Forderung beim Tag der Industrie: staatliche Hilfen beim Strompreis, um international wettbewerbsfähig zu bleiben.

Scholz verteidigt Energiepolitik: "Transformationsplan steht"

Scholz hingegen verteidigte den Kurs der Regierung in Sachen Energiepolitik: "Wir kommen vom Reden ins Tun." Deutschlands Transformationsplan stehe, so Scholz. Demnach soll ein Wasserstoffnetz ausgebaut werden, die Dekarbonisierung der Industrie solle mit einem "kalkulierbaren CO2-Preis" vorangetrieben werden, "ohne Vorgabe, in welche Technologie investiert werden soll - diese Entscheidung treffen Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer". Auf die Debatte um einen staatlich subventionierten Industriestrompreis ging er allerdings nicht ein.

Neues Gesetz gegen Fachkräftemangel

Bei der Herausforderung des Fachkräftemangels habe man mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz "Weichen gestellt" - die Ampel hat sich am Montag auf letzte Änderungen beim entsprechenden Gesetzentwurf geeinigt: Demnach soll die Einwanderung von Arbeitskräften erleichtert werden. Deutschland werde damit eines der modernsten Einwanderungsarbeitsgesetze der Welt bekommen, so Scholz.

Unabhängigkeit Deutschlands: Investition in Intel-Chipfabrik

Eine große Herausforderung werde künftig die Unabhängigkeit Deutschlands bei Lieferketten. In Bezug auf China machte Scholz erneut deutlich: "Derisking: ja. Decoupling: nein". Heißt: Risiken zwar minimieren, aber nicht vollkommen abkoppeln.

Aktuell komme bereits jeder dritte in Europa produzierte Chip aus Sachsen, betonte Scholz. Nach dpa-Informationen will die Bundesregierung eine Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel in Magdeburg mit knapp zehn Milliarden Euro unterstützen - mehr als zunächst geplant gewesen. Demnach investiert Intel einschließlich staatlicher Hilfen mehr als 30 Milliarden Euro. Die Aufstockung der staatlichen Hilfen muss von der EU-Kommission allerdings noch genehmigt werden.

Prioritäten setzen - Subventionen auf dem Prüfstand

In seiner Rede am Tag der Industrie ging Scholz nicht auf die anstehende Förderung ein - deutete aber an, dass Prioritäten gesetzt werden müssten. Das bedeute mit Blick auf den Bundeshaushalt 2024 im Umkehrschluss aber auch, dass manche Subventionen und Förderprogramme auf dem Prüfstand gestellt werden müssten. Welche er genau damit meinte, blieb unklar.

Sowohl Finanzminister Christian Lindner (FDP) als auch Bundeskanzler Olaf Scholz betonten in Berlin, dass nach Jahren des Wachstums ein massiver Umbau der Industrie anstehe - hin zu mehr Sicherheit, Klimaneutralität und Nachhaltigkeit.