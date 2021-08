In Memoriam: Siegfried und Roy

Enge Verbindung zur bayerischen Heimat

Jennifer Fischbacher ist eine Großnichte von Siegfried Fischbacher. Sie hat sich sehr gefreut, als der Historische Verein Rosenheim an sie mit der Idee zu diesem Projekt herangetreten ist – und sie hat gerne mit organisiert und Filme und Fotos aus dem privaten Fundus beigesteuert. Für mich war er halt mein Onkel, erzählt sie, der in fröhlicher Runde richtig bairisch daherreden konnte, der aber oft auch nachdenklich war, sich viele Gedanken über das Leben machte. Auch die Schwester von Siegfried Fischbacher macht bei der Ausstellung mit. Die Franziskanerin wird in mehreren Gesprächsrunden von ihrem Bruder erzählen, von seinem tiefen Glauben, von seiner Verbundenheit mit seiner bayerischen Heimat. In Las Vegas, sagt sie, hat ihr Bruder immer eine offene Tür gehabt für Besuch aus Bayern, und vor allem aus Rosenheim. Wenn er die bairische Sprache gehört hat, dann war für ihn schon gutes Wetter, so Margot Fischbacher.