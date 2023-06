Ismail Ertug tritt als Europaabgeordneter zurück

Der Amberger SPD-Europaabgeordnete Ismail Ertug legt sein Mandat im Europaparlament nieder. Das bestätigte sein Europabüro am Dienstag dem BR. Bezirksvorsitzender der Oberpfälzer SPD bleibe er aber, hieß es. Ausschlaggebend für den Rückzug sind demnach familiäre Gründe. Ertug wolle sich nun seiner Familie widmen. Der 47-Jährige ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Ertugs Nachfolger ist aus Regensburg

Sein Nachfolger in Straßburg wird Thomas Rudner aus Regensburg. Der 61-Jährige rückt für Ertug in die S&D-Fraktion des Europaparlaments nach. Rudner ist derzeit noch Geschäftsführer der Stiftung zur Förderung des Internationalen Jugendaustausches in Bayern. Er leitete vorher das Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch "Tandem" und war Jugendsekretär beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB).

Seit 2009 im Europaparlament

Die Entscheidung Ertugs sei bereits im Mai gefallen, hieß es. Laut dem Medienportal Onetz.de wolle er seiner Familie die Arbeitsbelastung eines Europaparlamentariers nicht mehr zumuten. Ertug saß seit 2009 im EU-Parlament und gilt als profilierter Verkehrsexperte.