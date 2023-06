Ukraine-Ticker: IAEA besorgt um Pegel bei AKW Saporischschja

06.20 Uhr: Melnyk bittet Deutschland um deutlich mehr Panzer

Angesichts der Zerstörung von durch westliche Verbündete gelieferten Panzern bei russischen Angriffen werden in der Ukraine erneut Rufe nach einer stärkeren Unterstützung insbesondere aus Deutschland laut. "Die ukrainische Armee braucht am dringendsten viel mehr westliche Kampfpanzer, Schützenpanzer und weitere gepanzerte Fahrzeuge", sagte der ukrainische Vize-Außenminister Andrij Melnyk dem Berliner "Tagesspiegel". Aus seiner Sicht sei die Bundeswehr in der Lage, mehr als die bereits gelieferten 18 Stück aus ihrem Bestand von mehr als 300 zur Verfügung zu stellen

05.30 Uhr: Dreier-Gipfel zur Ukraine - Macron empfängt Scholz und Duda in Paris

Im Élyséepalast wollen Deutschland, Frankreich und Polen den weiteren Kurs bei der Unterstützung der Ukraine abstecken. Zentrales Thema: der kommende Nato-Gipfel im Juli und eine stärkere Einbindung des von Russland angegriffenen Landes in das Bündnis.

05.20 Uhr: Nordkorea beteuert Schulterschluss mit Russland

Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un sichert dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine verstärkte Zusammenarbeit zu. Er rufe zu einer "engeren strategischen Zusammenarbeit" auf, sagt Kim in der von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Botschaft. Er reiche Putin fest die Hand, "entsprechend dem gemeinsamen Wunsch beider Völker, das große Ziel des Aufbaus eines mächtigen Landes zu erreichen." Kim verteidigt auch Putins Einmarsch in die Ukraine und sichert ihm "volle Unterstützung und Solidarität zu".

05.10 Uhr: Widersprüchliche Angaben über Kämpfe in Südostukraine

Über die Lage an umkämpften Frontabschnitten im Südosten der Ukraine machen beide Seiten sich widersprechende Angaben. Die ukrainischen Streitkräfte meldeten die Einnahme eines kleinen Dorfes rund 40 Kilometer südwestlich der Gebietshauptstadt Donezk, das an der Bahnstrecke von dort zur Hafenstadt Mariupol liegt. Der russische Statthalter in der Nachbarregion Saporischschja, Wladimir Rogow, sprach dagegen von "grauen Zonen" in beiden Regionen, in denen unklar sei, wer dort die Kontrolle habe.

05.04 Uhr: Selenskyj erweitert Sanktionsliste

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat weitere 178 Menschen, "die dem Bösen dienen, zu dem der russische Staat geworden ist", auf eine Sanktionsliste setzen lassen. Das teilte Selenskyj in seiner Videobotschaft mit. Es gehe um Verantwortliche, die Freiheiten zerstört hätten und eine Schlüsselrolle spielten bei Repressionen in den besetzten Gebieten der Ukraine und in Russland selbst. Jeder "Komplize der russischen Diktatur" werde zur Verantwortung gezogen, versprach er.

05.00 Uhr: IAEA besorgt um Pegel bei AKW Saporischschja

Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA dringt nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms auf einen breiteren Zugang zur Umgebung des Kernkraftwerks Saporischschja. Der Wasserstand des Damms sei am Wochenende zwar etwa einen Tag lang stabil gewesen, erklärt IAEA-Chef Rafael Grossi. "An anderen Stellen des riesigen Stausees sinkt der Pegel jedoch weiter, was zu einer möglichen Differenz von etwa zwei Metern führt." Die Höhe des Wasserspiegels sei ein wichtiger Parameter für die weitere Funktionsfähigkeit der Wasserpumpen. Das Wasser aus dem Stausee wird IAEA-Angaben zufolge zur Kühlung der sechs Reaktoren der Anlage und zur Lagerung abgebrannter Brennelemente verwendet.