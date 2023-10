Interaktive Filter von BR24 zur Wahl: So funktionieren sie

Der durchschnittliche bayerische Landtagsabgeordnete ist männlich, 56 Jahre alt, hat Kinder und einen hohen Bildungsabschluss. Das bisherige Parlament war in vielen Bereichen damit kein Abbild der bayerischen Gesellschaft und weniger divers als die gut 13 Millionen Menschen, die es vertreten hat. Das trifft auch auf das Alter zu: Zum Beispiel ist knapp ein Fünftel der volljährigen Bayern unter 30, im Parlament waren es bei der Wahl 2018 vier Prozent.

Ganz anders sieht es aus, wenn man in Social Media schaut. Der Durchschnitt der Instagram-Nutzerinnen und -Nutzer ist zum Beispiel eher weiblich und eher jünger im Vergleich zu den meisten Landtagsabgeordneten in Bayern. Noch jünger als die Nutzer von Instagram sind die der Video-App TikTok, das sehr viel von Jugendlichen und Schülerinnen und Schülern genutzt wird. An Nachrichten und Politik sind auch sie durchaus interessiert, das zeigt die Erfahrung, die BR24 seit inzwischen mehr als drei Jahren auf der Plattform mit News-Videos macht.

Interaktive Filter zur Landtagswahl

Wie stehen die jungen Menschen zu den drängenden Fragen unserer Zeit und in ihrer Lebenswelt? Was würden sie tun bei Bildung, Klimakrise oder bei Bus und Bahn, wenn sie Ministerpräsident in Bayern wären? Diese Fragen stellt BR24 auf seinen Instagram- und TikTok-Kanälen und ruft zum Mitmachen auf, und zwar mit interaktiven Filtern zur Landtagswahl.

Solche Filter arbeiten mit "Augmented Reality", sie "erweitern" also die Wirklichkeit. Lustige Hasenohren und Stupsnäschen, dazu noch eine lustig verzerrte Stimme – solche Videos hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen. BR24 will die Technik nutzen, um das Interesse für die Wahl und Politik wecken. Denn auch die Jugend ist von politischen Entscheidungen betroffen.

Wie und wo man die Filter nutzen kann

Auf TikTok baut sich vor den Userinnen und Usern ein Rednerpult auf und im Zufallsmodus wird ihnen ein Begriff zugespielt, mit der Frage, wie sie dieses Problem als Ministerpräsident angehen würden: vom Klimaschutz über "Öffis" bis zum Straßenverkehr. Die Nutzer können mit dem Filter ein Video erstellen und erzählen, was sie tun würden.

Der Instagram-Filter ist dagegen als Quiz angelegt. Im Ja-Nein-Antwort-Modus können die Leute auf Instagram für sich testen, wie weit sie dem Durchschnitt der im Landtag vertretenen Politiker entsprechen.

Wer die Filter selbst ausprobieren möchte, findet sie hier auf TikTok und hier auf Instagram.