Ingolstadt: Sechs mutmaßliche Drogendealer verhaftet

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Ingolstadt haben sechs mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Außerdem wurden bei der Razzia mehrere Kilogramm Rauschgift sichergestellt. Die zwischen 27 und 43 Jahre alten Männer befinden sich Untersuchungshaft.

Hauptumschlagsplatz war wohl eine Pension

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord heute berichtet, gingen dem Zugriff monatelange Ermittlungen voraus. Seit September 2020 gerieten mehrere, teilweise in Ingolstadt wohnende Personen in den Verdacht, monatlich bis zu ein Kilogramm Kokain in Ingolstadt verkauft zu haben. Als Hauptumschlagsplatz machten die Rauschgiftfahnder eine zentrumsnahe Pension aus.

Rauschgifthund findet Kokain und Marihuana

Am Sonntagmittag wurde das Haus einschließlich Nebengebäude von Beamten der Kriminalpolizei und anderer Dienststellen mit Unterstützung eines Rauschgifthundes durchsucht. Dabei konnte rund ein Kilogramm Kokain und zwölf Kilogramm Marihuana (siehe Foto) sichergestellt werden.

Fahnder nehmen Männer fest

Die Fahnder nahmen vier haupttatverdächtige Männer in der Pension und deren Umfeld fest. Zwei weitere Tatverdächtige wurden in der Nähe der Autobahn A9 verhaftet. Nach Angaben der Polizei haben die mutmaßlichen Drogendealer nordmazedonische, albanische und türkische Staatsangehörigkeiten und sind zwischen 27 und 43 Jahre alt. Mittlerweile befinden sich alle sechs Männer in Untersuchungshaft.