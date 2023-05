Imker-Jungvolk: Aus Liebe zu den Bienen und Trend

Immer mehr Menschen finden Gefallen am Imkern

Imkern liegt im Trend. Das bestätigen sowohl der Landesverband Bayerischer Imker, als auch der Verband Bayerischer Bienenzüchter. Grundlage für den Trend war das Wahlfach Imkern, das es seit einigen Jahren an inzwischen 164 Schulen in Bayern gibt, von der Grundschule bis zum Gymnasium. Es hat vor allem bei Kindern und Jugendlichen Interesse geweckt. Alexander Hirschmann-Titz vom Landesverband Bayerischer Imker sieht auch im Volksbegehren "Rettet die Bienen" aus dem Jahr 2019 einen weiteren Schwung für den Trend. Rund 200 Hobbyimker seien allein in Sulzbach-Rosenberg in den vergangenen zehn Jahren ausgebildet worden. Beim Verband Bayerischer Bienenzüchter stieg die Mitgliederzahl seit dem Jahr 2011 um 60 Prozent an. Ebenso die Zahl der Bienenvölker. Sie hat um 48 Prozent zugenommen in den vergangenen elf Jahren, bilanziert Vorsitzender Franz Vollmaier.

Ausbildung zum Imker dauert ein Jahr

Während Jannik, Lucas und Joshua in einer Hütte umlarven, geht es draußen an einem Bienenstock weiter mit dem Probe-Imkerkurs. Rund 20 bis 25 Probeimker beginnen pro Jahr in Sulzbach-Rosenberg ihr neues Hobby. Nur sehr wenige springen wieder ab. Ein Jahr lang dauert die Ausbildung. Dann dürfen sie ihren Bienenstock mit nach Hause nehmen. Gabriele Heindl aus Amberg zum Beispiel ist eine der vielen Frauen, die das Imkern für sich entdeckt hat. Sie habe einen großen Garten zuhause und möchte, dass die Bäume bestäubt werden, sagt sie. Darüber habe man sich früher gar keine Gedanken gemacht. Das Imkern sei für sie entspannend, es entschleunige und man könne etwas Gutes für die Natur tun, findet sie.