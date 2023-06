Im Stadtrat: Steigen Ansbachs Kita-Gebühren nun um 60 Prozent?

Kein Einzelfall in der Region

Viele Städte und Gemeinden erhöhen Ihre Gebühren. Allerdings nicht alle um diesen hohen Betrag. Doch direkt in der Region sind unter anderem auch Eltern mit Kindern in Kitas von Diakoneo betroffen. Das Sozialunternehmen hatte hier im Mai in einem Elternbrief angekündigt, die Gebühren um durchschnittlich 50 Prozent anzuheben – nachdem bereits im März pauschal um 30 Euro pro Kind und Monat erhöht wurde. Das bedeutet, in den Kernzeiten steigen die Gebühren für die Krippe noch einmal um mehr als 60 Prozent und im Kindergarten um mehr als 35 Prozent. Diakoneo rechtfertigt das damit, dass jahrelang Kosten nicht weitergegeben worden wären. Man müsse "die Ansprüche an die Kinderbetreuung und die von der Politik zur Verfügung gestellten Mittel" unter einen Hut bekommen, so Diakoneo auf Anfrage des BR.

Gespräche angedacht

Mitte Juni starteten Eltern mit Kindern in den drei Diakoneo-Kitas in Neuendettelsau eine Aktion, um ihren Unmut gegenüber der Erhöhung deutlich zu machen. Den Protest der Eltern empfindet Diakoneo als deren gutes Recht. Das Unternehmen versuche, mit den Gemeinden zu sprechen. Dabei sollen Möglichkeiten gefunden werden, das Defizit, das in den aktuellen Plänen weitergegeben wird, auszugleichen. Auch mit den Elternbeiräten will der Träger Gespräche führen. Das macht den Elternbeiräten Hoffnung.

Familienministerin versteht und beschwichtigt

Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf kann nachvollziehen, dass die Kita-Erhöhungen die Eltern umtreiben. Gleichzeitig versteht sie die Träger und die Zwänge durch Kostensteigerungen in den verschiedenen Bereichen. Der Freistaat unterstützte bereits in vielen Bereichen: Betriebskostenförderung für Kommunen, der Kita- und Krippenzuschuss für Familien und allgemein das Familiengeld, dass es nur in Bayern gebe. Bayern erhalte, wie andere Bundesländer auch, Geld für die Kinderbetreuung vom Bund. Während andere Bundesländer darüber vielleicht die komplette Betreuung finanzieren, würde Bayern viel Geld in die Qualitätssicherung der Erzieherinnen und Erzieher stecken. Denn die Qualität der Betreuung sei das wichtigste, so die Familienministerin.

Knappe Entscheidung in Ansbach erwartet

Wie es am Abend in Ansbach ausgeht, wird spannend werden. SPDlerin Kathrin Pollack rechnet mit einem knappen Ergebnis. Sogar innerhalb der Parteien sei man teilweise unterschiedlicher Meinung. Auch Oberbürgermeister Thomas Deffner von der CSU meinte eine Woche vor der Stadtratssitzung, dass sich noch viele Parteien in der Meinungsfindung befinden würden.