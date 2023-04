Fehlendes Kita-Personal verstärkt Fachkräftemangel andernorts

Dass in der Notaufnahme eines Krankenhauses Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dringend gebraucht werden, ist nicht erst seit der Corona-Pandemie hinlänglich bekannt. Doch Alexandra Mayer-Karle, Ärztin in der Notaufnahme des Klinikums Rosenheim, hat seit einigen Wochen ein zusätzliches Problem: Die Kita ihrer Kinder schließt nun früher - wegen Personalmangels. Deswegen muss Mayer-Karle ihren Dienst in der Notaufnahme ebenfalls früher beenden.

Raus aus dem Dienst, schnell zum Kindergarten

Eineinhalb Stunden eher als sonst muss Alexandra Mayer-Karle los, damit sie ihre Kinder rechtzeitig abholen kann. Das sei schwierig an Tagen, in denen es in der Notaufnahme brummt, erzählt sie. Dann müssten Kolleginnen und Kollegen den einen oder anderen Patienten oder andere Aufgaben übernehmen, was die 37-jährige zusätzlich stresst.

Die Ärztin würde sich wünschen, dass das Thema Kinderbetreuung endlich von der Politik ernst genommen und der Bereich ausreichend mit Finanzmitteln ausgestattet wird. Mayer-Karle ist auch Elternsprecherin in ihrer Kita und sagt, das Thema beschäftige alle Eltern enorm. In vielen Familien seien beide Eltern auf eine Berufstätigkeit angewiesen, da die Lebenshaltungskosten so gestiegen sind.

Einstellungen scheitern an fehlender Kinderbetreuung

Die Geschäftsleitung des Rosenheimer Krankenhauses bestätigt, dass es regelmäßig Anfragen bezüglich Kindergarten- und Krippenplätzen gebe. Zum Teil scheiterten daran auch Einstellungen. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden gerne früher aus der Elternzeit zurückkommen oder mehr arbeiten - doch wegen fehlender Betreuung komme das oft nicht zustande. Dies betreffe sowohl Pflegekräfte als auch in zunehmenden Maße junge Ärztinnen und Ärzte. "Die aktuelle Verknappung der Betreuung durch Schließung von Gruppen und Verkürzung von Betreuungszeiten bringt immer mehr Familien und somit auch uns als Arbeitgeber in echte Schwierigkeiten", so die Klinikgeschäftsleitung.

Chefarzt: Dienstplan erstellen inzwischen "eine Herausforderung"

Früher hatte das Klinikum eine betriebseigene Kinderkrippe. Die wird heute von der Stadt Rosenheim betrieben und hält Plätze für die Klinikmitarbeiterinnen und -mitarbeiter vor. Weitere Kooperationen sind angedacht. Man sei eine große Familie und sehr familienfreundlich, sagt Chefarzt Dr. Michael Bayeff-Filloff. Auch die Ärztin Alexandra Mayer-Karle erfährt von ihrem Team in der Notaufnahme breite Unterstützung. Doch die Erstellung des Dienstplans, vor allem im Schichtdienst, sei inzwischen eine Herausforderung, so Bayeff-Filloff. Es sei spürbar, dass der Fachkräftemangel nun ineinander greife.

Rosenheim will Fachkräfte mit Wohnraum locken

Und auch für den kommenden Herbst haben noch nicht alle Rosenheimer Eltern eine Zusage für einen Betreuungsplatz. Das sorgt für große Unruhe. Die Stadt bittet um Geduld, die Personalsuche laufe noch. Gleichzeitig startet Rosenheim ab sofort eine Wohnraumoffensive. Wer in einer Betreuungseinrichtung arbeitet, egal bei welchem Träger, soll mit Hilfe der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft GRWS leichter an eine Wohnung kommen. "Das fehlende Kindergartenpersonal beschäftigt und berührt die Menschen, und die Offensive soll Anreize schaffen, Fachkräfte in die Stadt zu holen", so Oberbürgermeister Andreas März. Mit der Wohnraumoffensive sollen letztendlich mehr Fachkräfte in die Stadt gelockt werden.

Wohlfahrtsverbände: System ist an die Wand gefahren

Der Fachkräftemangel plagt alle Kita-Träger, egal ob städtisch, kirchlich oder im Sozialverband. Bereits im Februar machten die Rosenheimer Wohlfahrtsverbände gemeinsam darauf aufmerksam, dass sich der Fachkräftemangel eklatant zuspitzt. "Das System ist an die Wand gefahren", hieß es bei einer Pressekonferenz der "Arbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt" in dieser Woche. Die Vertreter der Arbeiterwohlfahrt, des Bayerischen Roten Kreuzes und der Caritas schilderten diverse Problemlagen - sei es der Pflegenotstand, der Fach- und Arbeitskräftemangel, fehlender Wohnraum oder die Herausforderungen in der Asylpolitik.

Erwin Lehmann, der Geschäftsführer der Caritas Zentren in Stadt und Landkreis Rosenheim, macht klar: "Es fehlten nicht nur Fachkräfte für die Kinderbetreuung und die Pflege, sondern Arbeitskräfte in allen Bereichen und in allen Branchen."