Honorarkonsulat der Republik Kroatien in Passau eröffnet

In Passau ist am Wochenende das Honorarkonsulat der Republik Kroatien offiziell eingeweiht worden. Die Auslandsvertretung im sogenannten "Donauquartier" in der Bahnhofstraße ist das erste Konsulat überhaupt, das in Niederbayern angesiedelt ist.

Honorarkonsul Konrad Kobler

Der ehemalige Landtagsabgeordnete Konrad Kobler war bereits im Februar zum Honorarkonsul ernannt worden. Die offizielle Amtseinführung musste jedoch pandemiebedingt verschoben werden. Kobler ist Landesvorsitzender der Bayerisch-Kroatischen Gesellschaft und gilt als großer Förderer der Beziehung beider Länder auf verschiedenen Ebenen - politisch, wirtschaftlich wie kulturell. Der ehemalige CSU-Landtagsabgeordnete sieht sich selber in einer "Brückenbaufunktion"-

Helfer bei Problemen

Der Honorarkonsul ist Ansprechpartner, wenn Personen aus Kroatien in der Region Probleme haben, zum Beispiel beim Passwesen oder bei der Suche nach juristischer Unterstützung. Der Konsularbezirk umfasst die Regierungsbezirke Niederbayern, Oberbayern und die Oberpfalz.