Feuerwehr-Großeinsatz: Doppelbrand in Tiefgarage und Hochhaus

Großeinsatz der Feuerwehr in München: Am Morgen mussten Einsatzkräfte zu zwei Einsätzen am selben Ort ausrücken. Im Stadtteil Laim brannte zunächst die Tiefgarage eines Hochhauses und dann auch eine Wohnung im Gebäude. Verletzt wurde niemand.