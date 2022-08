Hilfloser Fallschirmspringer im Baum – Feuerwehr rettet ihn

Diese Bruchlandung ging nochmal gut aus: Die Freiwillige Feuerwehr aus Neustadt an der Aisch hat einen Fallschirmspringer von einem Baum gerettet. Auch die Berufsfeuerwehr Nürnberg eilte zur Hilfe. Der Mann hing am Montagabend in einem Wald in der Nähe von Neustadt hilflos in 15 Metern Höhe und konnte sich nicht selbst befreien.

Höhenretter holen Fallschirmspringer vom Baum

Die Rettung verlief nach Angaben der Feuerwehr Neustadt aber nicht ganz ohne Tücken. Der Fallschirmspringer befand sich demnach in einem schwer zugänglichen Waldstück. Weil eine Bergung mit einer Drehleiter nicht möglich war, wurde die Höhenrettung der Berufsfeuerwehr Nürnberg zu Hilfe gerufen. Die Einsatzkräfte legten in der Zwischenzeit unterhalb des Fallschirmspringers einen Sprungretter aus. Zudem wurde die B8 wegen der Einsatzfahrzeuge gesperrt. Außerdem wurde die Unfallstelle ausgeleuchtet. Zwei Höhenretter bestiegen dann mit Steigeisen zwei Bäume neben dem Fallschirmspringer und befreiten ihn aus der Baumkrone.

Fallschirmspringer übersteht Absturz unverletzt

Ein Sprecher der Feuerwehr berichtete, der Mann sei zwar ein wenig wackelig gewesen und habe über taube Beine geklagt, habe den Sturz aber offenbar gut überstanden. Er habe selbständig laufen und mit den Einsatzkräften sprechen können. Ein Notarzt und Sanitäter kümmerten sich anschließend um den Bruchpiloten. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde er zwar vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, blieb aber unverletzt.