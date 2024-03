Jedes 4. Missbrauchsopfer männlich: 10 Jahre Jungenbüro Nürnberg

Ein Tennistrainer missbraucht mutmaßlich über Jahre hinweg seine Schüler - und im Verein tut niemand etwas dagegen. 11KM schaut sich an, warum es Täter im Sport einfacher haben als in anderen Bereichen und mit welchen Strategien sie beim Missbrauch vorgehen. In dieser 11KM-Folge ist Hendrik Maaßen vom NDR zu Gast, der seit Jahren zu sexuellem Missbrauch im Sport recherchiert. An dieser Folge waren beteiligt: Folgenautor: Maximilian Stockinger Mitarbeit: Lukas Waschbüsch Produktion: Hanna Brünjes, Viktor Veress und Adele Meßmer Redaktionsleitung: Fumiko Lipp und Lena Gürtler 11KM: der tagesschau-Podcast wird produziert von BR24 und NDR Info. Die redaktionelle Verantwortung für diese Folge liegt beim NDR.