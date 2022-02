Herzinfarkt: Christian Stückl im Krankenhaus

Christian Stückl, der Leiter der Passionsspiele Oberammergau und Intendant des Münchner Volkstheaters, liegt derzeit im Krankenhaus. Laut dem Sprecher der Oberammergauer Passionsspiele, Frederik Mayet, hatte Stückl am vergangenen Donnerstag einen leichten Herzinfarkt erlitten.

Stückl will baldmöglichst wieder zu den Proben

In der Klinik wurden dem 60-Jährigen zwei Stents gesetzt. Bereits am morgigen Montag soll Stückl aus dem Krankenhaus entlassen werden. Er wolle so schnell wie möglich wieder arbeiten, heißt es.

Große Volksprobe musste ausfallen

An diesem Wochenende hätte in Oberammergau für die Passionsspiele ein große Volksprobe stattfinden sollen, die wegen Stückls Krankenhausaufenthalt entfallen ist. Derzeit befinden sich die Passionsspiele in der "heißen" Probephase, die erste Aufführung ist für den 14. Mai geplant.